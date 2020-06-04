快訊

已3.5萬人繳回駕照 首批高齡換照大限將至

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外生7月無望來台 行政院決議暫不開放

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
教育部今天表示，會議初步結論為，因應目前新冠肺炎疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。也就是暫時不會開放境外生來台，何時開放須再討論。本報資料照片
教育部今天表示，會議初步結論為，因應目前新冠肺炎疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。也就是暫時不會開放境外生來台，何時開放須再討論。本報資料照片

行政院昨召開跨部會會議，討論是否開放境外生來台就學。教育部今天表示，會議初步結論為，因應目前新冠肺炎疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。也就是暫時不會開放境外生來台，何時開放須再討論。

教育部統計，國內大專校院共有2萬6千多名境外學位生無法入境我國讀書。外傳教育部原本規畫，境外生最快7月暑假可望解禁來我國，但以「分批、疫情輕微國家、學位生」為優先對象。

但昨天行政院召開跨部會會議，與教育部、交通部、衛福部、陸委會等單位進行討論，初步結論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，暫時不會開放境外生來台，何時開放須再討論。

教育部 疫情 行政院

延伸閱讀

工研院打造世界級正壓檢疫亭

工研院「正壓式檢疫亭」 進駐2醫院

太陽花驅離案0915宣判 江宜樺：政治角力無法扭曲司法正義

攻占行政院案被控殺人未遂 江宜樺最後陳述強調不後悔

相關新聞

5年前2少年溺水亡 導師擅帶學生戶外教學害1女學生落水

基隆市暖暖區某國小一名班導師，上月某日上午擅自變更課程，原本是要上數學課，她卻改帶領全班18名學生到基隆河觀察魚類生態，...

境外生7月無望來台 行政院決議暫不開放

行政院昨召開跨部會會議，討論是否開放境外生來台就學。教育部今天表示，會議初步結論為，因應目前新冠肺炎疫情仍需嚴管邊境風險...

超收連環爆！北市內湖老字號私幼超收64童 遭罰近20萬

台北市內湖區私幼超收連環爆，繼恕德、喬治亞超收遭罰10多萬，近日華盛頓幼兒園遭民眾檢舉，被台北市教育局重罰19萬2000...

教部補助遊戲場修建費 公幼獨享全額私幼喊不公

衛福部2017年通過「兒童遊戲場設施安全管理規範」，全台所有兒童遊戲場設施設置者要檢具專業檢測機構的安全檢測報告，202...

來自浮潛的靈感！這位台灣高中生成功「用魚發電」征服國際科展

你還記得16、7歲，眼睛閃爍對世界充滿好奇、善意，與想要闖蕩的熱情嗎？住北海岸的安樂高中陳懷璞，從生活中找到靈感，一步一腳印拿下國際科展二等獎；在東南亞移民工社群中長大的育達高中謝發群

學生參與課綱審議機會來了！24日前開放代表候選人登記

學生參與課綱審議的機會來了，教育部今天起到24日，開放高級中等以下學校課程審議會學生代表委員候選人登記，具有學生身分或離...

國防部暑戰營報名將開跑 學生戴口罩玩戰鬥營

新冠肺炎疫情趨緩，國防部決定以「減班、減員、不缺席」原則，正常辦理「暑期戰鬥營」活動，上午宣布將在6月7日12時至6月1...

疫情趨緩 6月13日起北市高中以下各級學校場地逐步開放

台北市政府教育局今（3）日表示，因近期國內新冠肺炎疫情穩定控制，在兼顧防疫、師生健康及民眾生活，自6月13日（星期六）起...

陸生返台傳最快7月解禁 教部：今將與政院開會

近八百名陸生昨天連署寫信給教育部，盼我政府盡快安排他們分批返台就學，他們也願意配合我國檢疫管理措施，甚至自費居家檢疫。教...

盼返台就學 近800陸生連署致信教部

台灣至今未解禁陸生返台就學，近八百名陸生昨天連署致信教育部，表達希望盡快返回台灣就學的期盼。他們表示，大多數陸生都願配合...

再不返台恐難如期畢業 陸生連署寫信盼教育部開放入境

近800名陸生近日連署寫信給教育部，盼我政府盡快安排他們分批返台就學，他們也願意配合我國檢疫管理措施。教育部明天將與行政...

國中會考各科錯幾題可拿A++？ 心測中心公布了

近21萬人報考的國中會考及補考落幕，台師大心測中心今天晚上公告各科答對題數對照表，各科錯幾題能拿A++，國文最多錯四題...

熱門新聞

竹市國中疑發生性侵事件 教育部：將派員督導

泰晤士報2020亞洲大學排行 北京清華第1台大第21

5年前2少年溺水亡 導師擅帶學生戶外教學害1女學生落水

申請入學5選4有校系只採國文 每年近萬高職生報考學測

國中棒球隊爆集體性侵 民團：結合威權管理文化

統測人數銳減萬人 私校剉咧等

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。