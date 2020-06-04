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境外生7月無望來台 行政院決議暫不開放
行政院昨召開跨部會會議，討論是否開放境外生來台就學。教育部今天表示，會議初步結論為，因應目前新冠肺炎疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。也就是暫時不會開放境外生來台，何時開放須再討論。
教育部統計，國內大專校院共有2萬6千多名境外學位生無法入境我國讀書。外傳教育部原本規畫，境外生最快7月暑假可望解禁來我國，但以「分批、疫情輕微國家、學位生」為優先對象。
但昨天行政院召開跨部會會議，與教育部、交通部、衛福部、陸委會等單位進行討論，初步結論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，暫時不會開放境外生來台，何時開放須再討論。
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