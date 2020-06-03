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超收連環爆！北市內湖老字號私幼超收64童 遭罰近20萬
台北市內湖區私幼超收連環爆，繼恕德、喬治亞超收遭罰10多萬，近日華盛頓幼兒園遭民眾檢舉，被台北市教育局重罰19萬2000元。教育局表示，檢舉民眾稱該幼兒園沒幫孩子團保，卻還向家長收保費，實際現場調查，可能孩童已轉出，未查獲民眾檢舉內容，但現場數人頭、比對團保資料，竟發現超收64人，已要求限改；園方表示，超收部分處理中，會再提方案給教育局。
內湖華盛頓幼兒園是在地老字號，獨棟大空間、月費低，離內湖科學園區近，讓不少爸媽動心。近來教育局卻接獲檢舉，園所核定人數90人，現場實際點人頭發現多出52人，比對團保資料後，另再多發現12人，共計超收64名學童。
北市教育局學前教育科長吳青娟表示，華盛頓幼兒園超收是初犯，但因超收情形嚴重，衡酌園方營業收入後加重處罰，共開出19萬2千元罰單，另加上不符師生比等其他違規，共開罰19萬8千元，已請幼兒園一個月內提出安置計畫，園方必須提出鄰近園所名單讓家長選擇，教育局也會考量幼童權益，酌情處理，若園方仍未改善，最重將祭出停招處分。
吳青娟也提到，不少幼兒園有足夠空間，理當能向教育局增加核定名額，今年八月初會有園長會議，屆時會再提醒園所若有空間，就要來申請增班，不要存有投機心態。
記者致電幼兒園，園方表示，教育局已經裁罰，超收部分處理中，還要想方案跟教育局報備。至於有家長反應團保收費部分，園方僅表示，這部分有私下找家長談和解。
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