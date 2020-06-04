學好高中數學　面對現代生活

陳立教育創辦人陳立老師認為：「數學不是算出來的，數學是想出來的。核心素養不該被當成學問看待，簡單來說只是一個人所應具備的知識、能力和態度，綜觀這些要素，從學生時代到畢業進入社會工作，它是連貫性的累積歷程。」 圖／陳立教育機構 提供

看過《關鍵少數》(Hidden Figures)這部片嗎？許多人會將故事焦點集中在「非裔」及「女性」上，但我們看到了「數學」。

「數學」是戲裡的隱形角色。三位女主角除了優秀與堅忍外，憑藉著優異的數學能力，為那個時代美國的有色族裔與女性爭取公平待遇，為自己開創榮耀的人生。我們在片中也看見數學為人熟知的力量─現代物質文明的構成，包括太空科技與電腦資訊，全是極度仰賴數學的結果。

然而，在非白族裔與女性的境遇已較當日大幅改善的今天，數學在某種意義上仍飽受歧見所苦；「數學很枯燥」、「有電腦幹嘛學數學」、「又不是科學家」、「不唸理工所以不用學數學」…逃避數學的理由可多了。

或許因為數學本身具有的「符號語言」特質，的確讓很多人覺得難以親近：我們必須將遇到的問題，轉譯成數學的符號，用數學的方法「說出來」。每日舉目可見的數字就是符號的一種，運算就是一種「說」，運算內包含的邏輯就是思路與道理。轉來轉去飄渺抽象，也難怪讓很多人逃避、甚至憎恨。但我們要提醒的是，不要忽略數學在我們頭腦裡幽微角落所佔的地位。稍微回顧一下人類思考方式的歷史，這個問題就很清楚。

面對教改帶來的教育變革，陳立教育認為，對學生而言，學習已不只是解題，而是培養解決問題的能力，數學學習所培養出的邏輯思考，便是面對現代生活不可或缺的能力。 圖／陳立教育機構 提供

人類最初很可能是因為要解決某些實際問題而產生「數」的概念，我們最常用的計數、計算、量度等「工具」，早在數千年前就開始發展，隨著文明進程演變為一門「學」並日漸豐富。西方進入基督教世界後，由於數學抽象、純粹而追求完美唯一解答的特質，甚至被當作最可能接近上帝的學問而開始涉入人文，特別是神學領域。文藝復興後，隨著「科學」觀念的普及，數學不但協助了科學發展，它的觀念也滲入生活的更多角落—達文西的畫作裡充滿了數學，巴哈的音樂裡也充滿了數學。

在西方基督教文明基礎上建立起來的「現代世界」可能逃離數學嗎？數學是研究數量、結構、變化以及空間等概念的一門學科。在現代社會裡不僅僅科學技術，只要牽涉用「量化」方式觀察、研究、甚至作價值評判的領域，都脫離不了數學。

差別僅止於學自然科學的要嫻熟這樣的工具，但人文社會領域的學生也要有數學的「概念」。

陳立教育表示，許多家長擔心新課綱的素養導向學習，將改革考試的方向，不好準備！其實背後最大目的是訓練學生跨領域學習，把生活常見的元素融入題型，增強孩子思路與理解能力，未來能夠運用在生活層面。 圖／陳立教育機構 提供

那麼，如果不想做菁英只想做普通人呢？還是聽我們勸好好學數學吧！學會數學內含的思維邏輯，才不容易在這個資訊真假難辨的花花世界中受騙。「普通人」也許不必善於使用數學工具求得答案，但至少能藉數理邏輯發覺哪裡「怪怪的」。我們也許不用像電影三位女主角那麼了不起，但我們生活在更高度依賴數學及其衍生出技術的現代世界中，總要有合用的指南針。

而一個現代人所需的基本數學能力，就在高中數學範圍裡。