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5年前2少年溺水亡 導師擅帶學生戶外教學害1女學生落水

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
導師擅帶學生戶外教學害1女學生落水，附近溪流曾發生溺水意外。記者游明煌／翻攝
導師擅帶學生戶外教學害1女學生落水，附近溪流曾發生溺水意外。記者游明煌／翻攝

基隆市暖暖區某國小一名班導師，上月某日上午擅自變更課程，原本是要上數學課，她卻改帶領全班18名學生到基隆河觀察魚類生態，一名女學生踩空不慎落水，雖因會游泳自行游上岸，但全身濕透，女學生家長得知後相當生氣，發生意外完全不知被蒙在鼓裡，現場附近5年前還曾發生2少年溺水死亡案件。教育處指出，學校調查老師有3項疏失，將開考績會討論對導師的議處。

2015年7月，基隆市有2名少年趁暑假相約在基隆河八堵橋附近戲水，在深水區踩空不幸溺斃。沒想到，暖暖區有某國小，上月26日上午，一名導師變更課程，帶18名學生到基隆河觀察溪流魚類生態，1名女學生不慎落水，她因會游泳，自行游上岸，但全身濕透。

女學生家長不滿直到女學生回家才知，向學校反映導師處理不當，指多年前附近發生溺水意外。教育處表示，學校展開調查，今天早上校長帶著老師親自跟家長道歉，學校也規劃在這周進行考績會， 討論對黃師的議處。 女學生確有落水，但自行游上來，全身濕透了。導師承認有錯，願意接受處罰。

教育處表示，督學有到學校了解，學校調查老師的疏失有三，一是戶外教學事先未通知家長，發生意外後也未主動告知家長；二是變更課程未向學校報備；三是到危險溪流區域，相當不應該。

教育處指出，將再通知各學校戶外教學一定要依循相關規定，並且因現在夏季到了，戶外教學也要避免到危險海域及溪流，必須要有足夠的安全防護及人力。

基隆 溺水

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