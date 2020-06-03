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教部補助遊戲場修建費 公幼獨享全額私幼喊不公

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部補助幼兒園遊戲場設施設備修繕或汰換經費，公幼享全額補助，私幼卻要自籌四成經費。本報資料照片
教育部補助幼兒園遊戲場設施設備修繕或汰換經費，公幼享全額補助，私幼卻要自籌四成經費。本報資料照片

衛福部2017年通過「兒童遊戲場設施安全管理規範」，全台所有兒童遊戲場設施設置者要檢具專業檢測機構的安全檢測報告，2023年1月前要向主管機關完成備查。目前備查率僅15％，私幼業者表示，教育部國教署的全額補助只給公幼和準公幼，私幼要自籌四成經費，呼籲政府對幼兒健全發展的補助「公私一致」。

國教署長彭富源日前表示，補助幼兒園遊戲場設施設備修繕或汰換經費，全額補助全台2444間公立幼兒園，以及六成的準公幼，預定兩年半內完成。中華民國幼教聯合總會表示，全國尚有3015間私立幼兒園，也是政府五歲幼兒補助合作園，卻無此項補助款。再者補助是六成，私立幼兒園須自籌四成經費，公立幼兒園卻有全額補助。

幼教總會表示，龐大的檢測與改善費用，讓各縣市政府及私幼業者叫苦連天，不但備查率達標困難，連檢測合格率都極低，部分學校更直接禁止學童使用校園遊具，嚴重損害兒童遊戲權。為保障兒童身心健康發展，並使全台遊具都能順利符合標準。

幼教總會表示，盼國教署109學年度公平一致補助全國各公私立幼兒園，每園補助遊戲場設施設備修繕或汰換經費最高50萬元，合計約15億元，促進兒童身心發展。

幼兒園 幼教 公幼

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