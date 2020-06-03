教育部補助4大學辦東南亞課程 促雙方交流理解

新南向國家經濟持續發展，與我國交流日增，教育部資科司表示，108年度補助中央大學、中興大學、台灣師範大學及政治大學四校開設「東南亞多元族群文化」等試辦課程，並帶入青年博士後研究人才。盼這些課程期望打破傳統教學模式，透過活潑的文化課程設計，讓學生認識東南亞、南亞各國不同的文化及多元價值。

以中興大學為例，該校近期舉辦南方周系列活動，以印度、東南亞國家為主題，透過策展、讀書會及攝影展，呈現「印度不思議」、「多元文化下的東南亞」及「探索我們的亞洲鄰居」等試辦課程成果，並辦理四場系列講座，邀請長期接觸及關注東南亞、南亞的人文紀實攝影師、旅行作家、新住民第二代及工人作家等分享經驗及探討相關議題，增加學生對東南亞、南亞多元文化的了解。

中央大學開設「東南亞當代社會議題」課程，教材內容取材東南亞政經及文化等相關議題報導，引導學生增進東南亞相關知識及媒體識讀能力。台師大將東南亞文化脈絡及差異融入翻譯課程，並以通譯實務為導向，發展線上課程，培育具備文化溝通能力的東南亞翻譯人才。政治大學以未來投入社會工作的學生為對象，結合社工理論及東南亞社會文化理解，促進學生對東南亞移民／工的了解，增進未來社工實務能力。