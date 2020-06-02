再不返台恐難如期畢業 陸生連署寫信盼教育部開放入境

近800名陸生近日連署寫信給教育部，盼我政府盡快安排他們分批返台就學，他們也願意配合我國檢疫管理措施。教育部明天將與行政院舉行跨部會議討論此事，且已請各大學準備防疫相關工作，盡力協助境外生來台就讀。

這些陸生的連署信表示，他們今年初因返鄉過年，錯失返台機會。如今已17周無法返台，學期接近尾聲，他們面臨許多問題，比如入台證到期、在台租屋到期，盼在學期末前趕上論文口試答辯、暑修以利如期畢業。他們呼籲我政府以少量、多次、有序的方式，安排境外生於今年六、七、八月分批入境。他們也願配合返台前後必要檢疫措施。

正值畢業季，這群陸生表示他們注定錯失畢業典禮，盼暑假前能返台向老師表達感謝、向同窗道別。陸生來台數年，他們和其他同學一樣，同時也是他人的學生、同學，盼能珍惜最後相處時光，好好與台灣生活道別。

教育部表示，依據中央流行疫情指揮中心境管政策，以及可充分滿足防疫需求的前提下，將盡全力協助境外生來台就讀。教育部目前已請各大學準備相關防疫工作，目標在各大學能充分配合防疫需求，以及提供充足居家檢疫量能的前提下，讓境外生在完成嚴謹防疫程序後在台就讀。

據了解，明天行政院邀集教育部等相關部會共同會商，教育部表示，將於會中提出具體規畫，以及需協調相關部會協助事項，以安全有序、滿足防疫需求為前提，做好境外生入境就學準備。