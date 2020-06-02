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代理教師薪情多制 多數暑假做白工

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
不少縣市代理老師兼任導師或行政職務，一年卻只能拿到十個月薪水。圖／聯合報系資料照片
不少縣市代理老師兼任導師或行政職務，一年卻只能拿到十個月薪水。圖／聯合報系資料照片

全台國中小每十位教師約有一位代理教師，但不少縣市代理老師兼任導師或行政職務，一年只能拿到十個多月的薪水，暑假期間不支薪卻仍要備課或處理行政工作。全國教師工會總聯合會調查，一○九學年只有嘉義市、金門縣給所有代理教師一整年聘期，其他縣市代理教師可能只聘十個月，等於薪水被苛扣。

全教總最新調查指出，對兼任「行政」的代理教師，苗栗市、台南市、南投縣等三縣市未給足一年聘期；新北市僅有偏遠地區代理教師兼行政才有一年聘期，不少代理教師出任學校處室主任或組長，暑假期間工作還拿不到錢。

至於「再聘」與「兼導師」方面，嘉義市、金門縣、基隆市皆給予完整聘期。台北市給予再聘的代理教師一年聘期；高雄市則給予兼任導師的代理教師完整一年聘期，其他縣市兩樣態代理教師皆未給足一年聘期。

全教總指出，依教育部規定，縣市政府可控留百分之八的專任教師員額編制數，改聘代理教師，換言之，這些已編列的專任員額經費未必全數用於代理教師，「扣下來的經費到底去哪了？」要求各縣市說清楚。

全教總也說，根據教育部規定，代理教師的本薪、加給及獎金支給基準應由教育部訂定，但教育部卻於二○一六年一月二十六日以公文告知縣市政府，未具合格教師證書代理教師的敘薪標準，應由各縣市政府應自行訂定。全教總認為教育部此舉已牴觸聘任辦法規定。

教育部表示，國中小代理教師聘任屬於各地方政府權責，但國教署推動各補助提供代理教師完整年薪，目前研議針對再聘、偏遠地區、兼任行政職務的代理教師，應支薪至隔年七月三十一日，暑假若未給薪，學校不得要求代理教師到校工作。

此外，受新冠肺炎疫情，本學期高中以下學校延後開學，連帶延後休業日至七月十四日。

代理教師 教育部 全教總

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