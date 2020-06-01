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【土博士悲歌1】台大博士連丟7履歷全摃 還有人流浪15年

官派校長任務完成 東方設計大學校長今天又換人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
賴鼎銘（右）結束代理職務，今天將校長印信移交給新任校長葉榮椿（左）。圖／東方設計大學提供
賴鼎銘（右）結束代理職務，今天將校長印信移交給新任校長葉榮椿（左）。圖／東方設計大學提供

高雄東方設計大學校長去年校長出缺9個月之久，教育部後來指派賴鼎銘擔任代理校長，半年代理期結束，今天賴鼎銘將校長印信移交新任校長葉榮椿。葉曾擔任高市已廢校的高美醫專校長，未來要繼續面對嚴峻的少子化挑戰。

東方設計大學前校長吳淑明去年初請辭離去，因校長人選難產，年底由教育部指派世新大學前校長賴鼎銘代理，任期至今年7月結束，任期結束前，董事會遴選出曾任高美護專的葉榮椿擔任校長。

學校今天舉辦校長交接典禮，教育部專委柯今尉擔任監交人，賴鼎銘將校長印信移交給葉榮椿。葉表示，會依據「家長放心、學生安心、教職員工齊心、企業主開心」四大方針來經營學校。

校方指出，葉榮椿是奧勒崗州立大學土木工程研究所博士，原擔任美和科大企管系教授，歷任系主任、研究所所長、研發處處長、國際及兩岸交流處處長、教務長等職，另曾擔任高美醫專校長，行政資歷完整。

教育部 世新大學

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