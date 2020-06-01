官派校長任務完成 東方設計大學校長今天又換人
高雄東方設計大學校長去年校長出缺9個月之久，教育部後來指派賴鼎銘擔任代理校長，半年代理期結束，今天賴鼎銘將校長印信移交新任校長葉榮椿。葉曾擔任高市已廢校的高美醫專校長，未來要繼續面對嚴峻的少子化挑戰。
東方設計大學前校長吳淑明去年初請辭離去，因校長人選難產，年底由教育部指派世新大學前校長賴鼎銘代理，任期至今年7月結束，任期結束前，董事會遴選出曾任高美護專的葉榮椿擔任校長。
學校今天舉辦校長交接典禮，教育部專委柯今尉擔任監交人，賴鼎銘將校長印信移交給葉榮椿。葉表示，會依據「家長放心、學生安心、教職員工齊心、企業主開心」四大方針來經營學校。
校方指出，葉榮椿是奧勒崗州立大學土木工程研究所博士，原擔任美和科大企管系教授，歷任系主任、研究所所長、研發處處長、國際及兩岸交流處處長、教務長等職，另曾擔任高美醫專校長，行政資歷完整。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言