高市青年局向大專院校及高中職社團招手 補助活動經費

高雄市政府青年局今天宣布將提供「青年社團活動發展補助」，補助大專院校及高中職社團活動經費，強化競爭力。凡高雄公私立大專院校及高中職所正式核准成立的社團、學生自治組織或團體，皆可申請，補助活動類型包括公共展演、公開競技、參訪觀摩、志願服務、培訓研習、體驗學習、城市交流等，社團最高可獲得2萬元補助，如果是3校以上聯合辦理的跨校性活動，補助還可以提高到3萬元。

高雄市副市長葉匡時表示，韓市長對青年非常重視，去年10月成立青年局，提供青年創業補助，對在學的青年，也訂定了「青年社團活動發展補助要點」，青年的活力猶如為城市發展注入幹細胞，充滿活力。

「高雄市青年局Carry你！」青年局長林鼎超表示，未來是屬於年輕人的，孵化青年人才是青年局的職責，補助範圍更觸及到校園社團。只要是高雄公私立大專院校及高中職所正式核准成立的社團、學生自治組織或團體，皆可申請。補助活動類型廣泛，包括公共展演、公開競技、參訪觀摩、志願服務、培訓研習、體驗學習、城市交流等，社團最高可獲得2萬元補助，如果是3校以上聯合辦理之跨校性活動，補助還可以提高到3萬元。

雄商熱舞社、三民家商爵士舞社和雄商康輔社學生，帶來勁歌熱舞，馬上炒熱氣氛。學生反映，辦活動常常都受限於經費，有時還要向外頭商家募款，有了青年局的補助，可以將活動辦得更完美。