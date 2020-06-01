寫程式硬實力 他才大三就獲醫院聘為有給顧問

靜宜大學資工系學生蘇昱齊「寫程式」的實力驚力，才讀到大三，就被大型醫院延攬為有給職的「資訊顧問」，幫醫院研發出預防注射用藥錯誤的警示系統；他說自己從小就愛寫程式，希望利用程式協助解決各行各業的問題。

蘇昱齊說，從國小三年級就開始學寫電腦程式，很愛看電腦相關書籍，愈寫愈有興趣，尤其自己寫的程式可解決他人問題，很有成就感。

靜宜大學是在聘請的業師協同教學，發掘了蘇昱齊的傑出表現，當時他才大三，獲得到大型醫院實習機會，馬上被發現才華，進一步擔任「資訊顧問」。

醫院的醫護人員反映，由人工核對注射藥品容易出錯，蘇昱齊立即協助研發出「預防注射用藥錯誤的警示系統」，利用視覺影像等技術以AI加強用藥安全的最後一道防線，醫護人員透過鏡頭掃描確認藥品，就可確認是否正確。

他也協助測試醫院的電腦設備，提升AI運算效能。另還參與教育部「人工智慧技術與應用領域」系列課程，精進大數據分析、程式設計等整合應用能力，也建立自信心與成就感。

靜宜資訊學院院長蔡英德說，原本醫院每年只提供該系1個實習名額，因蘇昱齊表現傑出，現在每年增加為5個實習名額。