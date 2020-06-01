快訊

22歲男大生昨發文「騎車要小心」 今竟與女友命喪輪下

遭爆享特權！陳明文之子陳冠廷請辭副發言人 柯文哲慰留

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寫程式硬實力 他才大三就獲醫院聘為有給顧問

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
靜宜大學資工系學生蘇昱齊（右二）研發出預防注射用藥錯誤警示系統，被大型醫院延攬為有給職的「資訊顧問」，校長唐傳義（中）與有榮焉。圖／靜宜大學提供
靜宜大學資工系學生蘇昱齊（右二）研發出預防注射用藥錯誤警示系統，被大型醫院延攬為有給職的「資訊顧問」，校長唐傳義（中）與有榮焉。圖／靜宜大學提供

靜宜大學資工系學生蘇昱齊「寫程式」的實力驚力，才讀到大三，就被大型醫院延攬為有給職的「資訊顧問」，幫醫院研發出預防注射用藥錯誤的警示系統；他說自己從小就愛寫程式，希望利用程式協助解決各行各業的問題。

蘇昱齊說，從國小三年級就開始學寫電腦程式，很愛看電腦相關書籍，愈寫愈有興趣，尤其自己寫的程式可解決他人問題，很有成就感。

靜宜大學是在聘請的業師協同教學，發掘了蘇昱齊的傑出表現，當時他才大三，獲得到大型醫院實習機會，馬上被發現才華，進一步擔任「資訊顧問」。

醫院的醫護人員反映，由人工核對注射藥品容易出錯，蘇昱齊立即協助研發出「預防注射用藥錯誤的警示系統」，利用視覺影像等技術以AI加強用藥安全的最後一道防線，醫護人員透過鏡頭掃描確認藥品，就可確認是否正確。

他也協助測試醫院的電腦設備，提升AI運算效能。另還參與教育部「人工智慧技術與應用領域」系列課程，精進大數據分析、程式設計等整合應用能力，也建立自信心與成就感。

靜宜資訊學院院長蔡英德說，原本醫院每年只提供該系1個實習名額，因蘇昱齊表現傑出，現在每年增加為5個實習名額。

蘇昱齊透過靜宜大學推動的「5年一貫」計畫，用5年完成大學及研究所課業；靜宜大學校長唐傳義說，該校教師因材施教，拔尖又扶弱，以問題導引的「體驗式學習機制」特色，是靜宜未來資訊及工程教育的典範。

靜宜大學資工系學生蘇昱齊研發出預防注射用藥錯誤警示系統，大三就被大型醫院延攬為有給職的「資訊顧問」。圖／靜宜大學提供
靜宜大學資工系學生蘇昱齊研發出預防注射用藥錯誤警示系統，大三就被大型醫院延攬為有給職的「資訊顧問」。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 實習 醫護人員

延伸閱讀

向台灣醫護致敬 台東旅英女舞者線上免費教瑜伽

影／天池達觀亭喝靈氣咖啡 福壽山農場推小旅行

專家教你保／醫護員投保 實支實付擺第一

生活美學／遁入琴酒之境 鄭哲宇調出斜槓人生

相關新聞

校園同工不同酬 代理教師一年只領10個月薪

全台國中小每10位教師約有一位代理教師，但不少縣市代理老師兼任導師或行政職務，一年只能拿到10個多月的薪水，暑假期間不支...

不適任老師謾罵體罰特教生 調花蓮被抗議縣府不排除向高市提訴訟

高雄市一名陳姓特教老師遭家長投訴，謾罵體罰特教生，還推銷健康食品，近日縣外介聘到花蓮縣玉里國小，引發家長不滿。花蓮縣府表...

寫程式硬實力 他才大三就獲醫院聘為有給顧問

靜宜大學資工系學生蘇昱齊「寫程式」的實力驚力，才讀到大三，就被大型醫院延攬為有給職的「資訊顧問」，幫醫院研發出預防注射用...

代理教師兼導師被苛扣薪水 全教總：1年僅領10個月薪

中小學約有2萬名代理教師，平均每10名教師約有一人是代理，但不少縣市代理老師兼任導師或行政職務，一年只能拿到10個多月的...

桃高中教師聯甄 防疫比照會考 1290人拚初試

桃園市政府教育局昨天在內壢高中舉行市立高中109學年度教師聯合甄選初試，8校開出11個科目、17名新進教師缺額，吸引來自...

中油前董座戴謙接崑中校長 揮改革大刀

有「養鴨博士」稱號的戴謙，去年3月卸任台灣中油董事長後回教育界服務。今傳出他即將接任台南市私立崑山中學榮譽董事長兼代理校...

3縣市將辦原住民實驗教育 今年首聘專職族語老師

立法院正在討論原住民學校法草案，師資來源是一大挑戰。教育部今表示，已持續與各地方政府合作增加專職族語老師名額，最近三年由...

桃園市立高中教師甄試超激烈 1290名考生搶17缺額

桃園市政府教育局今天在內壢高中舉行市立高中109學年度教師聯合甄選初試，8校開出11個科目共17名新進教師缺額，吸引12...

國中教育會考補考登場 293人應試

受到疫情影響，民國109年國中教育會考首度舉辦補考，預計有293名考生參與，其中292人在大陸考場，1人在台灣本島應試

獎助畢業生就業 被批評本末倒置

畢業求職潮將至，受疫情影響，就業市場恐不樂觀，為此，勞動部砸六十六億元，推六項應屆青年就業措施，其中「青年就業獎勵」，鼓...

緩繳學貸 放寬至所得4萬以下

為減輕新冠肺炎對學生家庭經濟的影響，學貸還款再放寬。教育部昨宣布，從今年八月一日起，放寬「疫情緩繳期」低所得門檻，從現行...

校園霸凌修正草案 全教產：老師受霸凌也應保障

教育部今邀相關單位舉行校園霸凌防制準則修正草案諮詢會議，草案擬將校園霸凌定義由學生間的行為，擴大到「教師對學生」、「職員...

熱門新聞

防疫助攻高教招生！ 美國常春藤名校生要來台讀研究所

不適任老師調花蓮玉里國小 縣府將提案拒絕

影／陳時中到弘文中學看香草園 師生尖叫喊部長辛苦了

台大校園今解封 畢業典禮每生可帶2親友入場

6月至9月國家考試 考選部宣布：維持開放冷氣

校園同工不同酬 代理教師一年只領10個月薪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。