不適任老師謾罵體罰特教生 調花蓮被抗議縣府不排除向高市提訴訟

高雄市一名陳姓特教老師遭家長投訴，謾罵體罰特教生，還推銷健康食品，近日縣外介聘到花蓮縣玉里國小，引發家長不滿。花蓮縣府表示，教評會議已決議拒絕陳師任教，會再向教育部提案不同意陳師調入花蓮，也不排除向高雄市正興國小主動提出訴訟。

陳師在高雄任教期間，多次傳出體罰、言語霸凌及不當管教，甚至強迫推銷聰明水果、健康食品及營養品等。但學校啟動不適任教師輔導程序後，她疑似規避長期請假未到校，各界對陳師接受相關輔導後的成效存有疑慮。人本教育基金會今天召開記者會，拒絕陳師進入校園，約有10餘名家長到縣議會陳情。

玉里國小家長會長吳新文說，高雄多所學校都拒絕陳師，現在卻到花蓮來，「難道偏鄉是資源回收場嗎？」玉里國小家長會副會長彭康寧說，陳姓教師在教學時放影片給學生看，還會推銷類似直銷產品給家長，甚至有聰明水果，覺得非常誇張，經過這麼多具體事證，高雄市教育局應協調正興國小解聘陳師，「不要的老師給花蓮，讓玉里國小情何以堪」。

花蓮縣議會副議長潘月霞表示，這兩天回到玉里鎮，全鎮恐慌，教育場所應該要讓家長和學生很安全無慮的地方，為什麼會有不適任的教師到玉里鎮來，全體議員都不認同。

李裕仁表示，得知該名不適任教師調動到花蓮後，立即和學校研擬後續處置，教評會議已決議「拒絕陳師到任」，教育處將到教育部校外介聘委員會檢討會，尊重玉里國小決議，拒絕這位老師到花蓮任教。