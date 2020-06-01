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不適任老師謾罵體罰特教生 調花蓮被抗議縣府不排除向高市提訴訟

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
人本教育基金會今天召開記者會，拒絕陳師進入校園，約有10餘名家長到縣議會陳情，縣府不排除向高雄市正興國小主動提出訴訟。。記者王思慧／攝影
人本教育基金會今天召開記者會，拒絕陳師進入校園，約有10餘名家長到縣議會陳情，縣府不排除向高雄市正興國小主動提出訴訟。。記者王思慧／攝影

高雄市一名陳姓特教老師遭家長投訴，謾罵體罰特教生，還推銷健康食品，近日縣外介聘到花蓮縣玉里國小，引發家長不滿。花蓮縣府表示，教評會議已決議拒絕陳師任教，會再向教育部提案不同意陳師調入花蓮，也不排除向高雄市正興國小主動提出訴訟。

陳師在高雄任教期間，多次傳出體罰、言語霸凌及不當管教，甚至強迫推銷聰明水果、健康食品及營養品等。但學校啟動不適任教師輔導程序後，她疑似規避長期請假未到校，各界對陳師接受相關輔導後的成效存有疑慮。人本教育基金會今天召開記者會，拒絕陳師進入校園，約有10餘名家長到縣議會陳情。

玉里國小家長會長吳新文說，高雄多所學校都拒絕陳師，現在卻到花蓮來，「難道偏鄉是資源回收場嗎？」玉里國小家長會副會長彭康寧說，陳姓教師在教學時放影片給學生看，還會推銷類似直銷產品給家長，甚至有聰明水果，覺得非常誇張，經過這麼多具體事證，高雄市教育局應協調正興國小解聘陳師，「不要的老師給花蓮，讓玉里國小情何以堪」。

花蓮縣議會副議長潘月霞表示，這兩天回到玉里鎮，全鎮恐慌，教育場所應該要讓家長和學生很安全無慮的地方，為什麼會有不適任的教師到玉里鎮來，全體議員都不認同。

李裕仁表示，得知該名不適任教師調動到花蓮後，立即和學校研擬後續處置，教評會議已決議「拒絕陳師到任」，教育處將到教育部校外介聘委員會檢討會，尊重玉里國小決議，拒絕這位老師到花蓮任教。

他指出，後續會衍生教師權益及相關法規等訴訟問題，縣府會協助訴訟費用，預計會有約2年的訴訟過程，這位老師高雄市縣內介聘屢屢不成，卻能夠到花蓮，質疑原學校不適任輔導機制未落實，不排除向高雄市正興國小主動提出訴訟，主張老師不能進來花蓮。

陳姓特教老師近日介調花蓮玉里國小，卻被家長抗議不適任，拒絕她進入校園任教。圖／民眾提供
陳姓特教老師近日介調花蓮玉里國小，卻被家長抗議不適任，拒絕她進入校園任教。圖／民眾提供
玉里鎮長蔡秋龍（左四）及玉里國小家長抗議不適任陳師進入校園。記者王思慧／攝影
玉里鎮長蔡秋龍（左四）及玉里國小家長抗議不適任陳師進入校園。記者王思慧／攝影

高雄市 教育部 教育局

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