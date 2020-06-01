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校園同工不同酬 代理教師一年只領10個月薪

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
全台國中小每10位教師約有1位代理教師，但不少縣市代理老師兼任導師或行政職務，1年只能拿到10個多月的薪水，暑假期間不支薪卻仍要備課或處理行政工作。非當事人。報系資料照
全台國中小每10位教師約有1位代理教師，但不少縣市代理老師兼任導師或行政職務，1年只能拿到10個多月的薪水，暑假期間不支薪卻仍要備課或處理行政工作。非當事人。報系資料照

全台國中小每10位教師約有一位代理教師，但不少縣市代理老師兼任導師或行政職務，一年只能拿到10個多月的薪水，暑假期間不支薪卻仍要備課或處理行政工作。全教總調查109學年度只有嘉義市、金門縣給所有代理教師一整年的聘期，其他縣市代理教師可能只聘10個月，等於薪水被苛扣。

全國教師工會總聯合會從105學年起每年檢視代理教師聘任權益議題。最新調查指出，對兼任行政的代理教師，苗栗市、台南市、南投縣等三縣市未給足一年聘期；新北市僅有偏遠地區代理教師兼行政才有一年聘期，不少代理教師出任學校處室主任或組長，暑假期間工作還拿不到錢。

至於「再聘」與「兼導師」方面，嘉義市、金門縣、基隆市皆給予完整聘期。台北市給予再聘的代理教師一年聘期；高雄市則給予兼任導師的代理教師完整一年聘期，其他縣市兩樣態代理教師皆未給足一年聘期。

對此，全教總指出，依教育部規定，縣市政府可控留8％的專任教師員額編制數，改聘代理教師，換言之，這些已編列的專任員額經費未必全數用於代理教師，「扣下來的經費到底去哪了？」要求各縣市說清楚。

全教總也說，根據教育部規定，代理教師的本薪、加給及獎金支給基準應由教育部訂定，但教育部卻於2016年1月26日以公文告知縣市政府，未具合格教師證書代理教師的敘薪標準，應由各縣市政府應自行訂定。全教總認為教育部此舉已牴觸聘任辦法規定。

此外，受新冠肺炎疫情，本學期高中以下學校延後開學，連帶延後休業日至7月14日。全教總曾要求教育部應敦促各縣市政府應延長聘任迄日，調查指出，所有縣市都有達到標準。

代理教師 教育部 全教總

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