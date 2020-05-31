辦學獲肯定 竹崎高中奪全國高中體育班績優學校
嘉義縣竹崎高中日前榮獲教育部體育署「全國高中體育班績優學校」，並獲得獎勵經費150萬元，竹崎高中校長郭春松表示，竹高自成立體育班，以核心價值「會運動、勤讀書、守紀律、有禮貌」作為經營理念，非常感謝縣府及教育部的支持，至今已連續3年評鑑為績優體育班學校。
嘉義縣教育處表示，這次評選除書面審查，體育署也指派評選小組及委員前往竹崎高中訪視，聽取郭春松對學校體育班發展現況的簡報，實地走訪校內訓練場館和訪談學生、體育班任課教師及學校行政團隊等。
嘉義縣教育處長陳添丁表示，竹崎高中體育班雖經營有待改善，但考量其偏鄉、教育資源不足、體育班經營不易，因此體育署評比特別增列為體育班績效優良獲選學校，只要學校願意做，不受資源限制侷限自己的夢想，努力終究會獲得肯定，未來縣府將持續投入資源，讓嘉義縣子弟享有更好的教育品質。
郭春松表示，他雖不是體育班出身，但深知每位學生都有體育夢，因此致力為孩子打造一個學科和術科並重的運動和學習環境也獲得許多家長認同，目前竹崎高中發展的運動專長包括羽球、桌球、跆拳和田徑，，吸引遠地和離島的學生就學。
郭春松表示，竹崎高中除協助體育班學生升讀體育運動相關科系，也依學生性向和生涯發展需求，協助學生透過特殊選才、繁星推薦、個人申請、運動績優獨招、軍校招生及考試分發，錄取非體育相關的一般科系，近3年來已有6位體育班學生錄取空官和陸官飛行生。
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