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國中會考補考今登場 7人缺考無重大違規

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國中會考舉辦補考，今、明兩天在本島和中國大陸舉行。圖／教育部提供
國中會考舉辦補考，今、明兩天在本島和中國大陸舉行。圖／教育部提供

國中會考因新冠肺炎疫情首辦補考，今、明兩天在本島和中國大陸舉行。教育部表示，今天考四科，應到考生共264人，最後七人缺考。試場比照本月中的國中會考，考生考試期間要全程配戴口罩，經勸導仍不戴者，該科不計分。國教署組長武曉霞表示今天考場秩序良好，未傳重大違規。

教育部指出，今年會考中國大陸考場共有三個，分別設置於東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校。根據今年3月14日報名作業結束後統計，大陸考場共292名學生報考。本島另有一名考生，5月16、17日會考時因正處居家檢疫或隔離，也於今天應考。

教育部日前已公布，今年會考的大陸考場，將由命題單位台師大心測中心另組一份難易度相同的試題本，直接在大陸印製，取代過去台灣印製再送到大陸的方式，其餘試務作業都與台灣考場相同。

會考是台灣高中職免試入學管道的超額比序項目之一，攸關升學權益。教育部表示，考量今年大陸考場使用的試題本與台灣考場不同，當考生能力達到各校錄取標準時，將以「外加名額」方式增額錄取。

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