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中油前董座戴謙接崑中校長 揮改革大刀

聯合報 / 記者馮靖惠／即時報導
中油前董事長戴謙（圖）傳出將接任台南市私立崑山中學榮譽董事長兼代理校長。圖／聯合報系資料照片
中油前董事長戴謙（圖）傳出將接任台南市私立崑山中學榮譽董事長兼代理校長。圖／聯合報系資料照片

有「養鴨博士」稱號的戴謙，去年3月卸任台灣中油董事長後回教育界服務。今傳出他即將接任台南市私立崑山中學榮譽董事長兼代理校長。

崑山中學2013年曾爆發教師減薪風波，今年更發生欠繳退撫儲金情事。71歲戴謙要接掌只剩300多名學生、幾乎瀕臨退場的私中，消息傳出令人驚訝。

戴謙說，學校找他來幫忙，最主要目的是大幅改革，轉型布局國際教育，他也認為這是好事情，初步規畫分階段實施幼兒園到高中的全英語教育。對重回學校，他笑稱「也沒有什麼特別的，就平常心」、「我覺得當董事長跟當校長都是為台灣做事情，希望台灣更好。」

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