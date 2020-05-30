3縣市將辦原住民實驗教育 今年首聘專職族語老師

立法院正在討論原住民學校法草案，師資來源是一大挑戰。教育部今表示，已持續與各地方政府合作增加專職族語老師名額，最近三年由112名擴大到184名，並從偏鄉學校逐年擴大至都會學校，展現對原住民族教育的重視。教育部與原住民族委員會也共同訂定專門適用的辦法，就老師的進用方式、資格、薪資、給假、進修及考核等完整規定。

教育部表示，依照各直轄市、縣市政府109學年度聘任專職族語老師需求，今年5月預核109學年度17個縣市政府共184名額。其中，嘉義縣政府、新竹市政府及彰化縣政府為辦理原住民族實驗教育及協助都會區原住民族籍學生學習，109學年度也加入增聘專職族語老師的縣市行列，期待帶給學生更完善的族語學習環境。

教育部與原住民族委員會2018年8月8日一起發布「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」，包括專職族語老師進用方式、資格、薪資、給假、進修及考核等規定均納入規範；另外，考量專職族語老師有教學、研究及兼課等實際需求，去年7月23日也修正該辦法，放寬公假規定，希望進一步擴大族語教學效益。

107至109三個學年度的專職族語老師名額由112名成長至184名，進用學校也不再侷限於偏鄉型學校，逐年擴大至都會型學校，顯示各地方政府也愈來愈重視原住民族教育。