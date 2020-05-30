緩繳學貸 放寬至所得4萬以下

為減輕新冠肺炎對學生家庭經濟的影響，學貸還款再放寬。教育部昨宣布，從今年八月一日起，放寬「疫情緩繳期」低所得門檻，從現行的三萬五千元，提高至四萬元，並加倍延長「只繳息期」的時間與緩繳期申請次數。

教育部表示，高中以上學校學生低利率就學貸款制度，總共設有寬限期、只繳息期、緩繳期、延長還款期限、重大災害緩繳本金且免息等五項緩繳措施，學貸利率也在今年三月，從百分之一點一五，降為百分之零點九。

教育部表示，學貸還款人如因個人或家庭經濟收入受疫情影響，還款困難，可持今年一月後，月收入未達三萬五千元的相關證明文件，向承貸銀行申請緩繳；今年八月起，更將進一步放寬「緩繳期」低所得門檻至四萬元。

教育部表示，「寬限期」允許貸款學生畢業或退伍後滿一年開始還款；「只繳息期」可申請緩繳本金，每次申請至少一年，共可申請四次，如今時間加倍延長，也就是放寬為一年可申請八次。

此外，「緩繳期」從八月起，同意平均所得未達四萬元的低所得、低收或中低收入戶，可申請緩繳本金且免息，每次申請一年，共可申請八次。

至於「延長還款期限」，教育部表示，相關規定未變，也就是同意一般借款人可延長一點五倍；低所得、低收、中低收入戶可延長兩倍；另外，教育部認定重大災害影響，也可申請緩繳本金且免息，每次申請一年，共可申請三次。