校園霸凌修正草案 全教產：老師受霸凌也應保障

教育部今邀相關單位舉行校園霸凌防制準則修正草案諮詢會議，草案擬將校園霸凌定義由學生間的行為，擴大到「教師對學生」、「職員、工友對學生」。全教產對此表示，這會讓大眾誤以為只有學生是校園霸凌受害者，忽略老師在職場上也會面臨欺壓和霸凌。

教育部預告校園霸凌防制準則修正草案，第三條增列學生、教師、職員、工友等名詞定義，將舊準則中的第三條「校園霸凌」定義：「指相同或不同學校學生與學生間，於校園內、外所發生之霸凌行為。」修正擴大為「教師對學生」、「職員、工友對學生」，也就是以上人員對學生有持續性以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對人故意貶抑、欺負、騷擾或戲弄行為，使他人處於有敵意或不友善環境，而產生精神上或生理上、財產上損害者，都屬「霸凌防制」範疇。

全教產表示，勞基法有規範工作場所霸凌，但教師不屬勞基法受保護的對象，在教師法中也沒有教師在職場上若霸凌的相關保護及規範；新修改的校園霸凌防制準則又只保護受教的學生，教師的權益付之闕如，「號稱修正，卻不完善？」

全教產表示，希望教育部能以同理心傾聽教師的心聲，也用相同標準保障教師的工作權、保護教師免於受到霸凌，在修定相關準則同時，能將教師保障等同視之。