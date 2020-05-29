學貸還款再放寬 收入4萬元以下都屬低所得可緩繳

新冠肺炎疫情衝擊部分學生家庭經濟，教育部表示，已設立高級中等以上學校學生低利率就學貸款制度，並設寬限期、只繳息期、緩繳期、延長還款期限、重大災害緩繳本金且免息等五項緩繳措施。學貸利率由1.15%降為0.9%，今年8月1日起放寬「疫情緩繳期」低所得門檻至4萬元，並加倍延長只繳息期時間與緩繳期申請次數。

因應疫情，教育部表示，今年2月21日已宣布新冠肺炎屬重大災害，學貸還款人如因個人或家庭經濟收入受疫情影響，還款困難，可持今年1月後月收入未達3.5萬元的相關證明文件，向承貸銀行申請緩繳。

另為減輕青年學貸負擔，教育部今年3月25日已宣布學生負擔利率由1.15%調降為0.9%；今年8月1日起，更將進一步放寬「緩繳期」低所得門檻至4萬元，並加倍延長只繳息期時間與緩繳期申請次數。

教育部設五項緩繳措施，「寬限期」允許貸款學生畢業或退伍後滿1年開始還款；「只繳息期」可申請緩繳本金，每次申請至少1年，共可申請4年；「緩繳期」則同意平均所得未達3.5萬元的低所得、低收或中低收入戶，可申請緩繳本金且免息，每次申請1年，共可申請4次；「延長還款期限」則同意一般借款人可延長1.5倍；低所得、低收、中低收入戶可延長2倍；另外，教育部認定重大災害影響，也可申請緩繳本金且免息，每次申請1年，共可申請3次。

按教育部年高級中等以上學校就學貸款統計，107學共47萬2351人次申請就學貸款，創18年新低，貸款利率為1.15％。