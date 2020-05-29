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部分偏校平板型號太舊 遠距教學只能用ZOOM

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
行政院禁用ZOOM，但投入數位教學的偏遠學校老師表示，部分偏校平板型號較舊，多個適用教學的視訊軟體中，只有ZOOM相容。本報資料照片
行政院禁用ZOOM，但投入數位教學的偏遠學校老師表示，部分偏校平板型號較舊，多個適用教學的視訊軟體中，只有ZOOM相容。本報資料照片

行政院今年4月初宣布禁用視訊軟體ZOOM引發中小學老師反彈，投入數位教學的偏遠學校老師表示，部分偏校平板型號較舊，多個適用教學的視訊軟體中，只有ZOOM相容。數位教學除因應疫情可能導致的停課，也提升學生學習動機，他們盼政府重新開放ZOOM，給第一線更多教學空間。

雲林縣成功國小全校僅20名學生，該校科任老師張哲剛表示，不少偏遠學校使用信望愛基金會大量捐贈的Flyer平板，由於此機型較舊，只能使用ZOOM，無法使用教育部禁用ZOOM後建議的Google Meet、微軟Teams等軟體。

因應新冠肺炎疫情可能導致的停課，教育部多次強調已備妥足量平板、網卡等硬體設備，供各校按需求申請。但張哲剛說，只有真正停課的學校能申請設備，停課前的演練只能用既有設備，或要求學生自備。但不同機型操作方式、可容軟體有別，練習時用某型號、停課後拿到另一型號，等於要求老師重新學習，才能教導學生使用新設備，恐難在停課後立即開啟線上學習。

張哲剛說，許多老師因這波疫情開始學習數位教學，熟悉軟體介面是第一道挑戰。ZOOM介面較好上手，且能很快把學生分成多組，利於線上教學。由老師擔任的「會議主持人」權限較大，可要求學生停止做某些事情避免分心，也可把畫面固定在老師身上，避免學生上課分心，跑去點選其他同學的視訊畫面。

張哲剛表示，線上教學也有不少優於實體授課的地方，比如能結合線上即時測驗，快速了解學生學習成效，疫情落幕仍可持續採行。成功國小曾實施兩到三周遠距教學演練，小學生覺得很新鮮，更認真投入課堂。老師若請多天假也可在家做遠距教學，減輕其他老師的代課負擔。

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