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元智等4大學申設學士後醫學系 中興更3度闖關

聯合報 / 記者馮靖惠

少子化年代，醫學系仍是永遠的熱門搶手科系。目前台灣有13所大學有醫學系（含學士後）。中興、中山、清華、元智等四校，正向教育部申請新設學士後醫學系，中興更是三度「闖關」。

但有醫師認為，以目前出生人口下降的情形若每年增加上千位合格醫師，未來醫師人力一定會飽和。就讀醫學系的學生，未來勢必要面對醫師飽合，薪資下降且開業困難情況。

大學是否應該再設醫學系，一直是各界熱議的話題；近年國內多所大學紛紛仿效美國制度，積極申設學士後醫學系。教育部表示，目前已有中山、中興、清大及元智等四所大學申請設立學士後醫學系。

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