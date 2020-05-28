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「會給學校方便、不會刁難」國教署長一句話惹議

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
國教署署長彭富源。圖／台中市教育局提供
國教署署長彭富源。圖／台中市教育局提供

課綱未滿周年，有高中課程計畫書爆發「寫一套教一套」爭議。一名高中教務主任透露，教育部去年舉行全國教務主任會議，國教署長彭富源曾公開表示，官方檢視各校課程計畫書「會給學校方便、不會刁難大家」，一度引發在場代表譁然。

對此，國教署高中組組長張永傑說，該會議有學校主管主張課程計畫書應採「備查」，署長則依據新課綱總綱規定，承諾採「備查」方式檢視各校課程計畫書，絕無放水之意。

他說，備查的概念，非事前核定，而是由國教署或各地方政府進行適法性檢視，換言之，各高中課程計畫書皆需符合課綱規定。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，彭富源的一句話有很大的解釋空間，但關鍵仍在於，國教署承諾不刁難學校時，學校也不能亂搞。

謝國清說，教育部與學校之間，若有互信，可不必強勢審查，但若事與願違，對於違規者就必須有相應的懲處。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，教育界「形式主義」文化行之有年，不只是新課綱，就連推行多年的常態分班，至今仍有學校私下採能力編班。這種「上有政策、下有對策」的陋習，教育部必須誠實面對。

張旭政表示，新課綱對於教育現場是非常大的變革，雖教育部這幾年已逐步調整升學制度，但主政者仍應面對，不是每間學校執行新課綱都能一步到位。政策應有過度期的配套措施，而非表面訴求一套作法，私下放任學校運作另一套，等到出事再由學校來扛。

課綱 教育部 全國教師工會總聯合會

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