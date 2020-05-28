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家長籲：彈性學習時間強制跑班 高中校長盼：因地制宜

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
高中課綱新制「彈性學習時間」實施至今，教學現場爭議不斷。有學校認為，採跑班方式授課，一來，最熟悉各班級狀況的導師無法協助學生自主學習，二來，移地上課須空間、師資，各校都十分頭疼。但家長認為，若不強制跑班，難保學校不會在原班綁正課，出現更多「中一中」、「中二中」。報系資料照
高中課綱新制「彈性學習時間」實施至今，教學現場爭議不斷。有學校認為，採跑班方式授課，一來，最熟悉各班級狀況的導師無法協助學生自主學習，二來，移地上課須空間、師資，各校都十分頭疼。但家長認為，若不強制跑班，難保學校不會在原班綁正課，出現更多「中一中」、「中二中」。報系資料照

高中課綱新制「彈性學習時間」實施至今，教學現場爭議不斷。有學校認為，採跑班方式授課，一來，最熟悉各班級狀況的導師無法協助學生自主學習，二來，移地上課須空間、師資，各校都十分頭疼。但家長認為，若不強制跑班，難保學校不會在原班綁正課，出現更多「中一中」、「中二中」。

據了解，國教署近日研擬修正現行「高中學校課程規劃及實施要點」，有意針對彈性學習時間增訂「不得整班授課」條文，但目前仍在內部討論中。但有台中「Big 5」之稱的中一中、中二中、中女中、文華高中、興大附中等5校校長，已私下連署向國教署主張，應讓各校「因地制宜」。

興大附中校長陳勇延表示，國內不是每間學校都有足夠的場地、設備，供學生自主學習；且學生自主學習，「背後要有督促的力量」，班級導師是最掌握學生動態的人，官方不該硬性規定彈性學習時間要跑班授課。

陳勇延也說，教育部若禁止高中彈性學習時間在原班上課，是出自於防弊思維，「要加課的學校，不綁原班都可能加課」。他也不諱言，學校若把彈性學習時間用來趕正課，「這等於是在反教育」，對學生做錯誤示範。

但明星高中已發生「假彈性真綁課」的案例，台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，彈性學習時間的本意就是要學校替不同狀態的孩子設計適合他的學習內容，原班加課的學校只是在圖自身方便「沒站在學生的立場思考」。

謝國清也呼籲，國教署應強制規定彈性學習時間要「跑班授課」，且全面抽查全台高中上課狀況，否則難保更多學校舊酒裝新瓶，失去新課綱意義。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政則說，教育部推新課綱，要求高中擴大選修課程、提高學生自主性，民間已多次提醒，前提是教育部提供學校足夠資源，如師資增額、學校空間等，但他認為資源仍不到位。若學校的支持不夠，執行新課綱對多數學校「反而是困擾」。

課綱 教育部 全國教師工會總聯合會

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