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獨／假彈性真綁課 明星高中課程計畫「寫一套教一套」

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
新課綱上路，明定高中一周有三節「彈性學習時間」，學生可自主選擇學習內容，但本報獨家調查發現，台中一中、台中二中等明星高中「假彈性真綁課」，校方未依規定供學生選課，強制把節數配給考科教師上正課、趕進度，課程計畫書寫一套，教學現場教另一套。本報資料照片
新課綱上路，明定高中一周有三節「彈性學習時間」，學生可自主選擇學習內容，但本報獨家調查發現，台中一中、台中二中等明星高中「假彈性真綁課」，校方未依規定供學生選課，強制把節數配給考科教師上正課、趕進度，課程計畫書寫一套，教學現場教另一套。本報資料照片

新課綱上路，明定高中一周有三節「彈性學習時間」，學生可自主選擇學習內容，但本報獨家調查發現，台中一中、台中二中等明星高中「假彈性真綁課」，校方未依規定供學生選課，強制把節數配給考科教師上正課、趕進度，課程計畫書寫一套，教學現場教另一套。

根據新課綱規定，高中新增的「彈性學習時間」只能進行四類型課程：學生自主學習、選手培訓、學校特色活動、充實／補強性教學。其中，「充補教學」是唯一一類可用以補強學科能力的課程，但前提是學生依個人意願自由參加；且採全學期授課者，高一、高二每周至多只能一節課。

為滿足彈性學習時間的「自主選修」精神，多數高中每周一節的「充補教學」會以跑班方式授課，程度不同、科目需求不同的學生會各自離開原班，進行不同科目的精進班或加強班。但記者調查卻發現，有明星高中「假彈性真綁課」，把充補教學節數直接配給考科教師趕正課，學生無選擇權，該校課程計畫書形同具文。

例如台中一中，根據該校課程計畫書，高一上學期一節的「充補教學」只有單一選項「高一英文」，學生待在原班由各班英文教師上正課，等於是比全台其他高中生多一節英文課。高二下學期，該校充補教學改分為「數學精進班」、「數學加強班」，但實則學生留原班上數學課，根本未依程度分班。

台中二中今年高一有20班普通班，預計上下學期各開10班「化學」及「國文」充補教學班。但該校規定，各班採原班授課，且上學期修化學課的班級，下學期就改修國文，不開放個別學生自由選修。但校方也說，學生若不願上課可自主自習，只是須待在原班級。

台中一中教學組長鍾舜宇解釋，新課綱上路，考科必修學分減少，學校本意是提供各科教師「多一些時間上課」，直到後續開課才知充補教學不得原班授課，但課程已上線難以立即改正。但校方下學年起，充補課程會落實選修，改跑班方式授課。

台中二中教務主任許俊賢則說，新課綱「國英數社自」必修時數砍3成，且實務上，高一新生不理解高中各科目的難度、深度，學校是「依據學生需求」替他們補強學習時數不足的科目。他也主張，目前課綱總綱未明文規定彈性學習時間「須跑班授課」，學校沒有違規；但主管機關若要求跑班，日後會照做。

台中市教育局課程督學翁宗毅則表示，根據教育局訪視結果，台中一中、台中二中現行彈性學習時間授課方式不符課綱規定，但強調「目前為止，只有這兩校」。

翁宗毅解釋，此兩校採原班授正課，主因是新課綱上路前，彈性學習時間未明確定義必須跑班。學校考量學生升學需求，替學生選擇了「最需要的課程」。但他也說，教育政策「大船正在轉彎」，學校想法須修正，允諾教育局109學年起會輔導兩校符合課綱規定。

國教署昨天接受記者採訪時，則表示對於台中一中、台中二中作法，官方「並不知情」。但若國教署接獲有學校違反課綱規定，將即時派員到校查察；必要時，也會籌組專案小組訪查。據了解，國教署昨下午也緊急函文台中市政府教育局，要求地方政府調查台中一中、台中二中彈性學習時間授課狀況。

台中一中。本報資料照片
台中一中。本報資料照片
台中二中。本報資料照片
台中二中。本報資料照片

反課綱 教育局 台中市

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