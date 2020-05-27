境外學生開放入境了？成大為下學期入境準備中

針對台灣逐步解除境管，成大最近發通知給境外學生，要求如果下學期要入境台灣，必須先提出申請，屆時統一送交教育部，開放入境。

學校並要求學生在6月10日填妥相關資料，向學校提出入境申請，成大主祕李俊璋表示，目前尚未接到教育部的相關通知，但之前教育部邀集各大學開會時，有提到相關資訊，學校總是要為下學期的狀況先行部署，才會聯絡境外學生。

他表示，未來台灣將逐步解封，目前沒有辦法入境的港澳陸學生與外籍學生，都有機會可以入境，但比較麻煩的是入境之後的居家檢疫隔離問題，以成大每年約有1500名的境外學生，扣掉目前已經扣入境的數百名學生，可能有上千名的學生未來將入境，或者是已入境學生，暑假期間返國，9月又要來台，人數可能不少。

他表示，這麼多的學生入境後都要居家檢疫、隔離，學校必須事先安排，可能採取分批入境方式，鼓勵學生不要到9月開學前才全部一起入境，學校才有辦法容納這麼多的學生入境居家檢疫與隔離，否則就要靠政府支援。之前傳出的消息居家檢疫的時間可能會從14天縮短，但詳情還不清楚。

有陸生最近接到成大通知，指台灣未來可能採實名制方式分批開放外籍生入境 ，抵台後需居家檢疫14天，由於學校檢疫宿舍有限，相關細節尚待討論，要求學生在6月10日前，不管未來要不要來台，都應填交表單。