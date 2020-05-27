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台南私校搶學生 學雜費全免、6學期18萬元

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
亞洲餐旅今年首度祭出5千元獎學金搶學生，也讓部分學校感受到壓力。記者鄭惠仁／攝影
亞洲餐旅今年首度祭出5千元獎學金搶學生，也讓部分學校感受到壓力。記者鄭惠仁／攝影

台南市受少子化衝擊，私校招生更激烈，一向只送制服、餐飲刀具的亞洲餐旅學校，今年加碼送5千元獎學金，也給部分學校帶來壓力。明星私中瀛海中學更推出飛鷹雁行計畫，最高給3年18萬元獎學金，力搶成績優異的學生。

為了搶學生，台南市有私立學校在3月舉辦特色招生時祭出高額獎學金，學雜費全免。特色招生結束了，會考也考完了，第二波的獎學金措施再出招。亞洲餐旅過去對於新生都是僅制服免費，並贈送刀具，但面臨更嚴峻的市場，今年加碼贈送5千元獎學金。南英商工也給獎學金5千元，長榮女中針對6月18日前確認就讀者，給獎學金兩千元，並贈送書包、夏季運動服1套，會考成績5A以上另給6萬元獎學金等。

長榮中學高職部對會考成績達3A2B給獎學金5千元，高中部依會考成績，最高給5萬元。光華高中只要兩科以上為A，就給獎學金，從5千元到1萬2千元不等。

依照學生拿到瀛海中學的招生資料顯示，瀛海今年祭出高額獎學金，只要參加參加福爾摩莎檢定，拿到金牌就分6學期共發給18萬，銀牌12萬、銅牌10萬元；另還有團體資優獎勵基金，提供給醫科班補習、申購參考書等費用。

德光中學對於會考成績5A++的新生，學雜費全免；3A++2A+給2萬、5A+給1萬5千元、5A1萬、4A給8千元等。

會考 長榮中學 制服

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