台南私校搶學生 學雜費全免、6學期18萬元

好不容易獲得夢寐以求的留學機會，卻因疫情導致出國路困難重重。今年留學生面臨進退兩難的處境，包括正面臨申請簽證受阻、學校關閉及公費、獎學金延宕等問題。另外有學生提出，線上學習導致實作課程認證差。還有學生決定延期入學，除了浪費一或半年時光，也要絞盡腦汁解決多出來的空白期。

2020-05-25 19:23