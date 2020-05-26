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9年級生專屬探索營隊 基隆開辦9職群1613個名額全免費

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供
9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供

國中會考已經經結束，基隆市政府為讓九年級國中生在會考結束後到志願選填前，能有更多自我試探與認識在地高中職校的機會，結合海科館與市內6所技術型高中，在6月1日至6月13日期間，推出國中九年級生涯發展暨技職試探營隊，開辦了9職群35梯次，總共有1613個報名機會，全都免費，即日起可向各開辦學校報名。

學生如果對海洋文化有興趣，海科館的「1日飼育員」，除了讓學生知道什麼是「海洋生物飼育員」之外、還可以親手餵食海洋生物並動手做一個專屬自己的水族缸；基隆海事「鎖管1夜情&大船入港」可以引領學生見識東北角漁業文化，還有漁產品的生產與製作流程、大船入港課程提供認識海運、港埠和物流的航運產業經營模式。

聖心高中的「AI動畫程式設計營」和基隆商工的「電機電子職群」課程保證讓學生大開眼界，無論是「動畫遊戲」、「射擊遊戲」、「手機APP」、「Arduino互動體驗」和實作「語音跳舞機器人」、「自走車機器人」、「輪型機器人」與「無人機操控」，動靜都有的多元課程，希望吸引九年級學生了解自己的興趣，做為未來升學、技職教育的參考。

教育處表示，這次營隊各職校更廣開餐旅、醫護、食品、商管等多樣職群課程，無論是烹飪、舞蹈、攝影、美妝彩繪、電玩大戰等等，都是希望能提供國中九年級學生在今年緊張的大考後，可以在輕鬆中學習，並能夠了解不同職群的學習內容及須具備的能力，對未來就學進路的選擇均會有很大幫助。為鼓勵具有技職性向的學生多方嘗試，今年度「國中技藝競賽」獲獎學生可優先報名。

國中九年級職涯試探課程資訊與報名方式，可洽各國中學校輔導室，營隊計畫與課程資訊參閱教育處全球資訊網(https://www.kl.edu.tw/v7/eduweb/index.php?func=edu_msg&edumsg_id=72743)。

9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供
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9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供
9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供
9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供
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9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供
9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供
9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供
9年級生專屬探索營隊，基隆開辦9職群1613個名額全免費。圖／基隆市政府提供

基隆 動畫 海科館

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