防疫學校關、簽證延 台生留學路艱辛

好不容易獲得夢寐以求的留學機會，卻因疫情導致出國路困難重重。今年留學生面臨進退兩難的處境，包括正面臨申請簽證受阻、學校關閉及公費、獎學金延宕等問題。另外有學生提出，線上學習導致實作課程認證差。還有學生決定延期入學，除了浪費一或半年時光，也要絞盡腦汁解決多出來的空白期。

簽證問題最麻煩

根據教育部統計，每年約有7萬多名國人出國留學，景氣不好時也催生進修潮，一方面提高未來競爭力，一方面「避難」。但受疫情影響除導致多國關閉簽證申請與禁止非公民入境，航班也大量取消。即使簽證之後重新開放，也會影響到宿舍申請、找房子等相關事宜，還得面臨簽證申請延宕、校園是否如期開放的窘境。

國際學生為主的歐美大學，新生因簽證延宕導致放棄入學或無法親自到學校。紐約新學院的行政人員即指出，碩士班學生有高達2/3非本國學生，各國防疫政策不同，因此在新生座談會上，學生們的問題也大多和簽證有關。他提醒：「學生如果先繳交保證金，就能得到延後入學的彈性，獎學金也能夠保留。」

某英國留學代辦機構則補充，學生不斷反映和疫情相關的問題，包括疫情狀況、社會安全及簽證等疑慮，但他們也無可奈何。代辦人員表示，由於英國的大學得跟著英國政府走，大學之間也沒有一個準則可循，學生及家長們只能繼續觀察狀況，再做應變。

線上教學成效差？

考量疫情，多所著名大學已決議秋季改為線上教學。美國加州州立大學的23個校區，更在日前宣佈將大部分秋季課程轉為線上，英國劍橋大學甚至直接發出聲明表示，「即刻起到2021年夏季都以線上教學方式進行授課。」

然而，線上課程對學生和教師都是另類折磨，尤其對國際學生而言，返國在家上課還要面對時差問題，且線上教學比起實體授課成效不彰，如果是高度仰賴實驗室和專業設備的課程，更無法以簡單的線上教學解決。

根據中央聖馬丁藝術與設計學院校刊《1granary》指出，紐約著名的時尚學院帕森斯的學生因學校關閉，沒了空間和設備，在家幾乎不可能完成作品，部份學生只好無奈決定暫停一學期，延到明年春季再繼續。

公費生盼專案處理

比起一般留學生，公費生還得面臨公費逾期的窘境。台大政治系學生王禕梵表示，他本該在今年9月公費到期前出國，且已順利申請上內布拉斯加大學，然而因為美國暫停發放簽證，讓他十分困擾，校方也無奈表示，只能跟著政策走。

目前他還在持續觀察狀況，並給自己期限，若簽證無法如期辦理，就會向教育部提出專案處理。疫情指揮中心在13日的記者會上表示，公費生只要向教育部提出申請，都可以延長效期。被問到萬一要延後入學，要如何規劃多出來的時間？王禕梵回應，他目前在立法院工作，至少不會讓多出來的時間白費。

空白期短工作難找

「不是每個留學生在空白期都能順利找到工作銜接。」留學生決定延後入學，面對台灣緊縮的就業市場，要以多出來的半年到一年找到短期工作十分不容易。原本預計9月前往加拿大讀書的北大會計系邱同學，因為疫情延後到12月入學，本想在多出來的半年找工作，然而人資一聽到她有深造打算，就立刻將她剔除名單。

邱同學表示，可以理解資方不願雇用的原因，畢竟員工待得不長，對公司而言是一種浪費，她無奈說道，既然求職路不順，求學路也卡關，就利用這段時間進修，例如上程式設計課程和運動等。

專家：定期聯繫留學單位

台灣公益組織教育基金會董事，同時也曾是公費留學英國的洪健庭則建議學生，需要持續跟駐外單位以及外交部保持聯繫，以確認留學當地的政策變動，「畢竟英國、美國、加拿大等，每個國家都有不同的政策。」

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