應屆畢業生注意！37所大學開課 可先修通識教育學分

交通大學串聯37所大學校院，首創「SOS！暑期線上學院Summer Online School」計畫，讓高三應屆畢業生先修通識教育學分課程，贏在大學起跑點。

交通大學表示，已錄取參與SOS計畫大學校院的全國及離島地區應屆畢業生，可利用線上學習方式，在6至8月先修通識教育學分課程，如通過課程及格標準，9月大學入學註冊後就可進行學分認抵，讓學生取得學分。

參與SOS計畫的各大學提供逾400門線上課程，挑選出25門線上通識教育課程，涵蓋物理、人文、心理、自然科學、外語等領域，由於所有大學生在畢業前須修畢20至30學分的通識教育課程，不論將來進入哪個科系或專業領域，先修課程都可抵免大學通識教育學分。

交通大學表示，SOS計畫採取全線上學習，無面授課程，不會受疫情影響，每名學生上限可選修2門課程（共計4學分），學分費用由學生自行繳付，低收入戶、中低收入戶及符合家庭清寒條件者，學分費可全額免費；另外課程也開放參與計畫的大學校院在校生選修通識教育學分。