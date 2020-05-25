一技在手 讓你在未來沒有對手

臺北育達高職於民國38年創校，至今歷屆畢業生將近三十萬人，優秀校友更在海內外各領域發光發熱，像是前行政院財政部部長林振國，就是育達第一屆的傑出校友，還有大家熟悉的實力派演員楊謹華、宅男女神安心亞、蔡淑臻、解婕翎、金鐘影后柯淑勤、全球首位完攀世界七頂峰女性江秀真、IT'S SAM伊斯山造型總監黃聖淵等。育達高職位於捷運松山線小巨蛋站4號出口，四通八達最便利。育達高職今年招生科別有：餐飲管理科、餐飲科建教班、時尚造型科、表演藝術科、多媒體設計科和普通高中，歡迎至育達高職官網報名參加「新生說明會」或撥打0225706767分機201-207詢問，我們也開放個別預約周末參觀校園。

育達餐飲科首創先例，是全國第一個與業界飯店合作舉辦成果展的學校！餐飲科「輪調式建教專班：三個月業界實習、三 個月學校上課」是臺北市政府教育局第一個核可的輪調式建教專班，不論在津貼（馬上省下五萬多學雜費，一年還可以賺超過二十五萬的薪水）、交通、合作企業、未來升學就業， 皆有完整的規劃。育達觀光科則是全臺灣最大觀光科，重視英、日、韓、泰語第二外語能力，並且導入觀光旅遊、遊程規劃、國際航空、五星旅館職場技能，培養同學成為全方位的國際觀光大使！

育達表演藝術科號稱實力派帥哥 美女集散地，韓國經紀公司S.M.娛樂、LOEN娛樂、FNC娛樂，臺灣經紀公司伊林、凱渥、群星瑞智、三立藝能中心等各大經紀公司都前來甄選，超強業界連結，之前更受邀參加「超硬電司趴」，並站上臺北小巨蛋與國際舞團、頑童、安那等藝人同臺尬舞！愛玩美的時尚造型科則是在美妝、美髮、美甲、服裝、模特兒儀態獲肯定，專業技術讓同學走上國際伸展臺，並在各大造型大賽中屢次榮獲亮眼成績，全方位訓練時尚達人，讓你從頭到腳的時尚設計都要美美的！

聲光影音的設計能手的育達多媒體設計科從媒體整合到創作、2D動畫、3D動畫、平面設計、影片後製、遊戲、電競、攝影、產品化及行銷，進行大規模數位多媒體人才的培育，輔導通過印前製程丙、乙級檢定，舉辦設計講座及學藝活動提升學習興趣，加強學術科課程，輔導同學考取四技二專，校外參觀增廣見聞實施多元能力教學，讓學生有能力結合設計+電腦+影音+電競+未來等專業技能。而109學年度大學繁星推薦放榜，育達普通高中以百分之百的錄取率，更是全數通過，摘星成功，育達普通高中學科時數增加，完整授課、統整、複習、測驗，積極輔導學生爭取明星大學的入學機會。

育達高職與各相關業界積極合作，為同學開創多元的升學及就業進路，培養學生一技在手，在未來沒有對手，學校更成立育達IG（yuda520），校內外最即時的校園資訊，包含校園夯人物、各科熱門活動等等花絮都在IG上一覽無遺，育達高職不斷創新，帶領同學與業界接軌第一！關注育達 LINE@(@yuda520)，讓我們回答新生的入學相關問題，例如：學費、獎學金和補助、上下課時間、社團活動、遠道證如何申請、科服日怎麼穿等，現在就手刀加入，讓我們一起加入育達高職！

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