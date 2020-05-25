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高教工會：私大凍漲 兼任教師僅公校八成薪

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
高教工會統計，108年公校兼任教師鐘點費調漲3％，有3成私大沒跟上。圖／聯合報系資料照片
高教工會統計，108年公校兼任教師鐘點費調漲3％，有3成私大沒跟上。圖／聯合報系資料照片

教育部明定公立大學兼任教師鐘點費標準，但私校可依財務狀況「自行調整」，高教工會近日就統計，一○八年公校兼任教師鐘點費至少還有調漲百分之三，但高達三成私校沒跟上，甚至有多所私大已廿年未調薪，只有公校兼任師的八成薪，「薪」情更差。

高教工會統計，多所私大已廿年未調薪，包括銘傳大學、實踐大學、康寧大學等校皆停留五七五元（公校為六九五元），最高職等的兼任教授時薪七九五元（公校為九五五元），相當於只有公校兼任師的八成薪。

銘傳大學主秘樊中原說，私大兼任教師鐘點費若一舉提高，將大增學校財務支出，「多數私大都沒調」。康寧大學主秘閻亢宗說，兼任教師鐘點費的確不如公校，但願與工會溝通。實踐大學校長陳振貴則說，少子化下，學校不能提高學雜費、生源又減少，學校恐無預算大幅調高鐘點費，各校只能「從長計議」。

高教工會組織部主任林柏儀說，教育部認為私校兼任教師鐘點費非政府預算，無法強制要求私校將鐘點費調整與公校完全一致，使得多數私校不調薪，導致公私校兼任教師「同工不同酬」。

全國私校工會理事長尤榮輝說，高教政策往往對私校採政策性引導，以補助或校務評鑑方式，供私校誘因。但補助有期限，私校往往抗拒「不拿補助、也不調薪」，尤榮輝呼籲教部拿出鐵碗手段保障私校兼任師權益。

教育部說，私校兼任教師鐘點費依學校視財務狀況而定，但為保障私校教師權益，教育部一〇七年起補助比照公校調升兼任教師鐘點費的學校，核予調升前後差額五成的經費，今年就發出四千多萬元。

兼任教師 教育部 高教

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