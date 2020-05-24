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血汗兼任教師 鐘點費5年漲25元…不如零工族

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
根據歷年統計，教育部公布的大學兼任教師鐘點費凍漲多年，直到去年才微幅調漲各級兼任教師時薪，但平均漲幅僅25至30元，不如零工族。本報資料照片
根據歷年統計，教育部公布的大學兼任教師鐘點費凍漲多年，直到去年才微幅調漲各級兼任教師時薪，但平均漲幅僅25至30元，不如零工族。本報資料照片

政大兼任助理教授易智言日前公開砲轟大學兼課鐘點費太低，揚言再也不到校教書，引發外界熱議。根據歷年統計，教育部公布的大學兼任教師鐘點費凍漲多年，直到去年才微幅調漲各級兼任教師時薪，但平均漲幅僅25至30元，不如零工族。

根據教育部公開資訊，目前國內兼任教師及專任教師比率約1比1，且私校兼任師人數過半，但勞動權益卻遠不如專任師。

一方面，兼任師以鐘點費計薪，從講師至教授職等時薪落在695至955元，但寒暑假不給薪，且交通、備課、與學生面談也沒補貼。高教工會估計，兼任師與專任師「同工不同酬」實領薪資差三倍。

且大學兼任教師鐘點費凍漲多年，過去20年來僅調漲二次，最近一次平均漲幅更僅25至30元。教育部說，兼任教師鐘點費是與全國軍公教員工待遇會同步檢討；但實際上，軍公教過去20年來，分別於2001年、2005年、2011年及2018年調薪四次。

若與一般勞工相比，大學兼任教師又更「薪酸」。蔡政府幾乎每年調整基本工資，時薪從2014年115元，至去年已達150元，今年又再漲至158元。

反觀兼任師鐘點費，講師職等從2014年的670元調至去年695元，最高直別的教授也僅於2014年的925元調至去年955元，平均漲25至30元，今年也不打算加薪，漲幅不如零工族。

高教工會組織部主任林柏儀表示，過去大學聘用兼任師，主要以「業師」為多，目的是讓學生所學接軌產業，給薪也與專任師資有別；但少子化浪潮後，學校縮編多遇缺不補，年輕博士生搶不到專任職缺，只能當「流浪博士」在各大學奔波兼課。

他也說，教育部不改善兼任師制度，血汗的勞動條件將留不住青年學術人才。

兼任教師 教育部 軍公教

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