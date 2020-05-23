宜花東首間實驗中學 花蓮三民國中轉型公辦民營
花蓮縣玉里鎮三民國中下學年度起將轉型為公辦民營學校，是花蓮第二間實驗學校，也是宜花東第一間實驗中學。不過，轉型前一度引起家長、老師疑慮，教育處長李裕仁今天說，這幾個月已舉辦多場說明會化解疑慮，轉型後將採取混齡化教學，仍會扣緊108課綱，在品格教育的基礙上，提升偏鄉孩子的學力。
這是縣府繼3年前以公辦民營方式，將三民國小委託誠致教育基金會辦理後，再次與誠致簽約。教育處長李裕仁說，三民國小是縣內第一間KIST（KIPP Inspired Schools in Taiwan）學校，由誠致基金會引進美國KIPP（Knowledge Is Power Program知識就是力量）的教學理念，以品格教育為基礎，採差異化教學，鼓勵學生自主學習、解決問題，３年來發現三民國小整體學力提升，這幾年都列入縣內前段班，家長也普遍認同辦學績效。
教育處表示，基於學習向下扎根、向上延伸，再申請三民國中公辦民營，雙方日前簽約，從新學年度起委外6年，到民國115年7月31日止。
不過，轉型前曾遇到學生家長、教職人員反彈，主要的憂慮是擔心轉型的必要性，擔心孩子成為「實驗白老鼠」，也覺得期程似乎太趕。
李裕仁表示，三民國中委外前經過座談會、公聽會、專案評估、初審及花蓮縣教育審議委員會等審查程序通過，也召開多次說明會、公聽會，讓家長、教職人員了解辦學理念，格致承諾只要老師願意留下來，都會續聘，也會延續三民國中棒球隊的優良傳統，消除疑慮。委外期間，每兩年做一次校務評鑑，評鑑優良才能續約，一定會做好把關。
三民國中的學區包括卓溪鄉立山、崙山、太平國小，及玉里鎮的三民國小，目前有113名學生，每個年級有一般生及體育班各一班。
李裕仁說，格致基金會採取品格力教學，透過教學技巧，讓學生學會堅持、獨立學習，遇到困難願意突破，也會採混齡教學模式，利用數位化工具做教學輔助，教學仍會扣緊108課綱，未來也會與聯盟學區內4所小校一起備課，擴大效益。
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