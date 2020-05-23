台南學力檢測從小五延伸到中年級 超前部署提升學習力

台南市教育局為了提升學生學習品質，把每年學力檢測從5年級延伸到3、4年級，首度擴大檢測即將在6月2日舉行。教育局長鄭新輝說，因疫情影響，學生都已會操作線上學習，等於是超前部署，當檢測結果出來，就會根據學生學習的不足與弱點，透過線上等學習，提升學習力。

鄭新輝表示，學力檢測可了解學生的學習狀況，進而針對學習的弱點與不足處去強化。老師在上課時，就可採「停課不停學」模式，讓程度較弱的學生線上學習，且不會影響到其他學生的上課。

這次新冠疫情，教育局力推線上學習，經抽測，全市已超過95%的國中小學生會操作學習，而老師也都會線上教學，等於是為提升學習力做好延伸的準備。鄭新輝說，學力檢測完成後，就會分析學生在各科學習上的強弱，並回饋給學校及老師，讓老師針對弱點強化。

偏鄉與城市學習環境不一樣，在城市，放了學可能會去補習，但在鄉下卻沒地方可補習，老師就可利用線上資源，指派線上學習為功課，拉近城鄉差距。

台南市每年的學力檢測都針對五年級生，今年起中年級生也納入，希望結合線上學習，提早扶助學習力弱的學生，不要等到國中才補救。有校長表示，防疫期間推動學生線上學習，等於是模擬演練，但也發現學生不專心等問題，線上內容的推陳出新很重要。