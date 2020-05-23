很厲害！台東賓茂國中 5體育班學生考取丙級技術士

台東南迴賓茂國中技藝教育推廣有成，今年共有5位學生考取丙級技術士檢定考試，成績大放異彩，是歷年最多。校長王淑冠表示，學生不斷精進自己技能，才能讓未來的路走得更寬廣。

「第一次考上證照，真的很爽。」取得丙級證照的學生賴文軒說，自己是體育班學生，他心想體育班不只能往體育發展，體育班也可以走技職，修車之類的，很多路可以走。

另學生張伯偉說，「自己從3點鐘放學後，就拿考題去找老師，然後就唸到晚上9點、10點多，練習了那麼久，拿到這張證照，很開心」。

賓茂國中積極推動技藝教育，從國一年下學期就開始進行性向測驗，國二以生涯輔導及社團方式，讓學生接觸各項職業類群，國三則以技藝專班方式，帶領學生深入接觸技藝教育。

王淑冠表示，5位取得證照的學生都是體育班，其中一位考取麵包烘焙丙級證照的學生，患有學習障礙，但他相當上進，需要付出比別人更多的努力，這份成果，值得他人學習。