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很厲害！台東賓茂國中 5體育班學生考取丙級技術士

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
考取麵包烘焙丙級證照的學生張伯偉，患有學習障礙，但他相當上進，努力學藝、讀書，最終得到好成果。記者尤聰光／翻攝
考取麵包烘焙丙級證照的學生張伯偉，患有學習障礙，但他相當上進，努力學藝、讀書，最終得到好成果。記者尤聰光／翻攝

台東南迴賓茂國中技藝教育推廣有成，今年共有5位學生考取丙級技術士檢定考試，成績大放異彩，是歷年最多。校長王淑冠表示，學生不斷精進自己技能，才能讓未來的路走得更寬廣。

「第一次考上證照，真的很爽。」取得丙級證照的學生賴文軒說，自己是體育班學生，他心想體育班不只能往體育發展，體育班也可以走技職，修車之類的，很多路可以走。

另學生張伯偉說，「自己從3點鐘放學後，就拿考題去找老師，然後就唸到晚上9點、10點多，練習了那麼久，拿到這張證照，很開心」。

賓茂國中積極推動技藝教育，從國一年下學期就開始進行性向測驗，國二以生涯輔導及社團方式，讓學生接觸各項職業類群，國三則以技藝專班方式，帶領學生深入接觸技藝教育。

王淑冠表示，5位取得證照的學生都是體育班，其中一位考取麵包烘焙丙級證照的學生，患有學習障礙，但他相當上進，需要付出比別人更多的努力，這份成果，值得他人學習。

她說，國中技藝課程，教育部立場是不鼓勵學生參加技能檢定，希望先朝向試探，發掘孩子興趣，但原鄉地區孩子，從技藝實作中，得到自信並站上舞台，期望他們未來創造更多機會。

台東南迴賓茂國中技藝教育推廣有成，今年共有5位學生考取丙級技術士檢定考試，成績大放異彩，是歷年最多。記者尤聰光／翻攝
台東南迴賓茂國中技藝教育推廣有成，今年共有5位學生考取丙級技術士檢定考試，成績大放異彩，是歷年最多。記者尤聰光／翻攝

體育 教育部 考題

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