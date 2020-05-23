最棒民主教育 新北國小自治選舉來真的：端牛肉是勝點

民主選舉、理性投票從國小做起。新北市從國小開始推法治教育，不少學校辦選舉投票是其中一環，從提名、政見發表直播、拉票、投開票，到後續「選民服務」都是「玩真的」。萬里國小校長莊朝欽表示，「選上的原因不是因為結黨結派，政見牛肉才是重點」，更體現以學生為主體的學習。

萬里國小的學生自治組織叫做「萬里電力公司」，配合學校發展能源教育的特色。每年下學期小五生每班都會推派代表選「ＣＥＯ」，下有能源科技部、永續環境部、生態維護部、校安典禮部、藝術文化部及健康運動部。

莊朝欽說，學生參與選舉還滿踴躍，是一種榮耀，可以決定事情、爭取福利，不過相對也要做事付出。他說，學生平常就要訓練發表能力，要對學校事務有觀察、有想法，通常擔任過部門的幹部，「有從政經驗」。

萬里國小ＣＥＯ今年的政見有中午菜色建議、請校方辦樂樂飛盤大賽等，除了辦理一場政見直播，今年當選的學生該班還全班動員、下課當助選員，跑到各班及各辦公室造勢。投票當天，因為大家有參與感，不會放棄投票權利，幾乎每位教職員生都來投票。

莊朝欽指出，小學生投票「不分黨配、重點在政見」，他也表示，「絕對不是投完票就結束、延續教學也很重要」，學生可申請重新驗票，他也會追當選學生的政見是否落實，沒當選的學生可學習到別人怎麼提政見，且學校行政會看各個候選人政見，列作下學期的行政規畫，沒當選的學生所提需求都可被照顧。

八里的米倉國小也有「自治市」選舉，還有環保、文化、健康、新聞局長，已經推動7年。校長林愛玲說，今年有3組人馬選市長、副市長，首度有2組女性參選，且由女性當選。各局局長競爭激烈，通常一個局有5、6個學生報名，最後選居一位。

林愛玲說，觀察這幾年「政見越來越進步」，一開始學生不知道要提出什麼，可以幫大家服務什麼。今年有包括到合作社宣傳減少使用塑膠袋、多內用；設置學生心理健康信箱等，且還要鼓起勇氣宣傳，都讓人驚艷。