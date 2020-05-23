快訊

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最棒民主教育 新北國小自治選舉來真的：端牛肉是勝點

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市從國小開始推法治教育，不少學校辦選舉投票是其中一環。學生不僅要苦思政見，還有鼓起勇氣到各班、各辦公室宣傳。圖／新北市八里米倉國小提供
新北市從國小開始推法治教育，不少學校辦選舉投票是其中一環。學生不僅要苦思政見，還有鼓起勇氣到各班、各辦公室宣傳。圖／新北市八里米倉國小提供

民主選舉、理性投票從國小做起。新北市從國小開始推法治教育，不少學校辦選舉投票是其中一環，從提名、政見發表直播、拉票、投開票，到後續「選民服務」都是「玩真的」。萬里國小校長莊朝欽表示，「選上的原因不是因為結黨結派，政見牛肉才是重點」，更體現以學生為主體的學習。

萬里國小的學生自治組織叫做「萬里電力公司」，配合學校發展能源教育的特色。每年下學期小五生每班都會推派代表選「ＣＥＯ」，下有能源科技部、永續環境部、生態維護部、校安典禮部、藝術文化部及健康運動部。

莊朝欽說，學生參與選舉還滿踴躍，是一種榮耀，可以決定事情、爭取福利，不過相對也要做事付出。他說，學生平常就要訓練發表能力，要對學校事務有觀察、有想法，通常擔任過部門的幹部，「有從政經驗」。

萬里國小ＣＥＯ今年的政見有中午菜色建議、請校方辦樂樂飛盤大賽等，除了辦理一場政見直播，今年當選的學生該班還全班動員、下課當助選員，跑到各班及各辦公室造勢。投票當天，因為大家有參與感，不會放棄投票權利，幾乎每位教職員生都來投票。

莊朝欽指出，小學生投票「不分黨配、重點在政見」，他也表示，「絕對不是投完票就結束、延續教學也很重要」，學生可申請重新驗票，他也會追當選學生的政見是否落實，沒當選的學生可學習到別人怎麼提政見，且學校行政會看各個候選人政見，列作下學期的行政規畫，沒當選的學生所提需求都可被照顧。

八里的米倉國小也有「自治市」選舉，還有環保、文化、健康、新聞局長，已經推動7年。校長林愛玲說，今年有3組人馬選市長、副市長，首度有2組女性參選，且由女性當選。各局局長競爭激烈，通常一個局有5、6個學生報名，最後選居一位。

林愛玲說，觀察這幾年「政見越來越進步」，一開始學生不知道要提出什麼，可以幫大家服務什麼。今年有包括到合作社宣傳減少使用塑膠袋、多內用；設置學生心理健康信箱等，且還要鼓起勇氣宣傳，都讓人驚艷。

林愛玲說，學生選舉期間2周，透過朝會、入班宣導，因為學校小，學生人數不多，一起競爭的都是好朋友，只要勝不驕敗不餒，學生間會因為互相幫忙感情更融洽，落選的人也不會太失落、可調式。她說，以前小孩就聽老師的話，選舉符合新課綱自發、互動、共好，也提倡兒童人權，老師也學會傾聽孩子聲音。

新北市從國小開始推法治教育，不少學校辦選舉投票是其中一環。萬里國小的投開票還開直播。圖／新北市萬里國小提供
新北市從國小開始推法治教育，不少學校辦選舉投票是其中一環。萬里國小的投開票還開直播。圖／新北市萬里國小提供

投票 萬里

延伸閱讀

新北板橋區公所向農糧署申請愛心米 30日發放

新北、金門 合推防疫旅遊

輔導塭仔圳工廠搬遷 新北組安遷團

基隆救鳥新北除鳥 本土外來兩樣情

相關新聞

血汗兼任教師 鐘點費5年漲25元…不如零工族

政大兼任助理教授易智言日前公開砲轟大學兼課鐘點費太低，揚言再也不到校教書，引發外界熱議。根據歷年統計，教育部公布的大學兼...

不發錢了！教育部擬發大學生紓困金挨批 急喊卡

教育部擬發放紓困金給受新冠肺炎疫情影響的大學生，對象包括家中有失業人口，或在外打工非自願離職者。教育部高教司今天上午才表...

教部紓困強碰急難紓困金？ 衛福部：原則不得重複請領

教育部研擬發放紓困金給受新冠肺炎疫情影響的大學生，包含家中有失業人口、在外打工非自願離職者，近期將正式對外公告。不過，衛...

宜花東首間實驗中學 花蓮三民國中轉型公辦民營

花蓮縣玉里鎮三民國中下學年度起將轉型為公辦民營學校，是花蓮第二間實驗學校，也是宜花東第一間實驗中學。不過，轉型前一度引起...

台南學力檢測從小五延伸到中年級 超前部署提升學習力

台南市教育局為了提升學生學習品質，把每年學力檢測從5年級延伸到3、4年級，首度擴大檢測即將在6月2日舉行。教育局長鄭新輝...

很厲害！台東賓茂國中 5體育班學生考取丙級技術士

台東南迴賓茂國中技藝教育推廣有成，今年共有5位學生考取丙級技術士檢定考試，成績大放異彩，是歷年最多。校長王淑冠表示，學生...

最棒民主教育 新北國小自治選舉來真的：端牛肉是勝點

民主選舉、理性投票從國小做起。新北市從國小開始推法治教育，不少學校辦選舉投票是其中一環，從提名、政見發表直播、拉票、投開...

大學生打工遭資遣、家人失業 教育部擬發紓困金

媒體報導教育部擬發放紓困金給受新冠肺炎疫情影響的大學生，對象包括家中有失業人口，或在外打工非自願離職者。教育部高教司表示...

每250小學師僅1人具自然專長 學者：科學教育難扎根

我國選讀科學和科技領域的學生十年少11萬，學者籲科學教育應從國小扎根，奠基興趣才能提升學習意願。但小學採多科包班制，按教...

會考自然實驗題增 國中實驗課卻有城鄉差距

108課綱強調探究與實作，國中自然科實驗課要占三分之一，今年會考也納11題實驗題。但國中老師表示，新課綱自然課時數減少，...

熱門新聞

大學生紓困金急喊卡 教育部：沿用既有助學方案

血汗兼任教師 鐘點費5年漲25元…不如零工族

醫科、藥學系錄取學生人數 明道中學兩年翻倍成長

教部紓困強碰急難紓困金？ 衛福部：原則不得重複請領

國中會考2生未戴口罩 心測中心：確定不計分

台南學力檢測從小五延伸到中年級 超前部署提升學習力

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。