大學生打工遭資遣、家人失業 教育部擬發紓困金

媒體報導教育部擬發放紓困金給受新冠肺炎疫情影響的大學生，對象包括家中有失業人口，或在外打工非自願離職者。教育部高教司表示，相關細節還在擬定中，目前已開兩場說明會徵詢學校意見，近日會正式公告。

教育部表示，受新冠肺炎影響，為避免因學生個人或父母等主要家庭成員，發生非自願失業、減班休息或經濟急難等情況，導致學生本人就學及生活出現困難，已積極研擬規劃對學生的紓困計畫。

教育部高教司說，為讓未來計畫執行更順利，教育部已召開兩場次說明會徵詢學校意見，目前正依學校回饋建議進行執行方式的調整，待計畫確定後，近日就會正式對外發布施行。

據了解，教育部規畫大學生打工遭資遣或減薪，每月領3000元，最多領三個月。若學生證實家中有人失業、家庭經濟確有困難，可申請一個月6000元，最多領三個月。

針對經濟遇困難的大學生，教育部表示今年2月已通知各大專校院，應視學生個案情形與需求啟動助學措施，如依大專校院弱勢學生助學計畫提供緊急紓困助學金，或透過高等教育深耕計畫就學協助機制提供就學輔導及獎助學金，請學校適度提供急難救助、學雜費分期付款等機制。

教育部日前已針對大學畢業青年的學貸提出三個放寬方案來紓困，第一項是緩繳本息申請門檻從3.5萬元提升為4萬元，前一年平均月收入未達4萬元，即可申請緩繳本息。第二是緩繳本息次數從四次提升為八次。第三次只繳息不還本的年限從四年延長為八年。