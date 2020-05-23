會考自然實驗題增 國中實驗課卻有城鄉差距

108課綱強調探究與實作，國中自然科實驗課要占三分之一，今年會考也納11題實驗題。但國中老師表示，新課綱自然課時數減少，每學期安排三次實驗已經很多。科教學者建議政府增設專責的實驗室管理員助老師備課。實驗設備也有城鄉差異，教育部說，已辦理計畫助添購，109學年陸續到位。

國中會考自然包括理化、生物和地科三部分，今年共11題實驗情境題入題。包括輪軸裝置、彈簧秤讀數、電路裝置、凹透鏡成像、水溶液酸鹼值，以及推算出青和未出青竹筍的氫氰酸毫克數等。

自然科解題老師說，此類考題要考生進入實驗室，實操取用器材取用、使用量測工具，將讀取資料轉成有用資料，如有實作經驗更利答題。

但國中老師認為實驗課不易落實。台中市忠明國中理化老師賴志忠說，108課綱新增跨學科等彈性課程，理化和生物都從每周四節減為三節，再加上授課會遇連續假期、段考等，他每學期約帶學生進實驗室三到四次。

賴志忠表示，實驗課秩序難管理，有老師認為在一般教室「講授實驗」較有紀律和效率，學生成績也沒因此往下掉，不需因新課綱調整教學。另外，實驗課要讓學生真正學到探究能力，而不只是動手玩器材，仰賴老師的引導教學能力。

台灣師範大學科學教育所教授邱美虹說，國內中學沒有專責的實驗室管理員，老師若要帶實驗課，需自行調配藥品等教材，備課費時，降低老師授課意願，建議政府投資這筆人事預算。賴志忠說，部分學校目前找自然老師管理並減少授課鐘點，但邱美虹說，中國大陸每12班就配一名專責人員。

實驗設備多寡也具城鄉差異，賴志忠說，忠明國中設備充足，實驗課可排每組六人實作。不過據他所知，有些偏遠學校幾乎無實驗課。

教育部國教署表示，已補助各地方政府辦理「提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫」，109學年設備將陸續到位。此計畫鼓勵各校盤點動手做實驗所需設備，向政府申請並建立清冊，進行設備運用、管理及定期盤點，以利即時補充或調整。

但全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁說，截至去年除六都外，其他縣市幾乎沒學校寫計畫向政府申請實驗設備。各縣市教育局處沒規定實驗課要怎麼開，也沒有具體的成果檢核機制，很難讓國中動起來。