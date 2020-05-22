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蓋亞實驗中小學教育機構GIA 用「潛能、美語、常規」打造孩子接軌國際的學習之路

文 / 蓋亞國際實驗中小學教育機構GIA 提供

坐擁新店萬坪森林校園，最棒的全美語國際教育環境，籌備近兩年，蓋亞國際實驗中小學教育機構(Gaia International Academy (GIA))經新北市教育局獲准於2020年8月起正式招生。GIA打造全美語的溝通環境、親師關懷引導、重視運動與音樂，以「潛能開發，英語奠基，常規生根」為主軸，親師攜手為孩子打造接軌國際的學習道路，是雙北地區家長貫穿K-12國際教育的安心新選擇。

GIA執行長陳盈如在美完成法學院教育，順利取得紐約州律師資格。美國求學期間，她接觸到來自不同專業的同學，走訪許多不同的教育機構，這才發現，教育和學習確實可以活潑有趣，也應該更重視每個人與生俱來的天賦與差異。她身邊的同學除了自身專業，同時也是業餘的band drummer(鼓手)、carpenter(木匠)、甚至還有人駕駛飛機。對比他們，自己的青少年回憶似乎是一部黑白紀錄片。她認為，台灣體制內教育確實完整嚴格，但在升學壓力下，從小學到中學的記憶剩下學校、安親課輔和寫不完的作業，她問自己：「十幾年後，台灣的孩子還要走像我一樣的路嗎？」於是她決定，回台灣後要找一個場地，讓下一代體驗國際化的優質教育，經過兩年的籌設，終於GIA誕生了。

GIA以「潛能開發、美語奠基、常規生根」三個主軸，開創實用的國際實驗教育型態，希望能在孩子可塑性最高的階段，奠定堅強的學習基礎。GIA注重孩子個別主體性，透過專責美語顧問指導的定期讀書會，在G1-G9間循序完成一系列經典書籍閱讀。GIA用課程實現運動習慣、音樂素養、溝通能力、學習常規的養成，融合實踐、學問和藝術教育，讓孩子在小學階段能探求自我本質，配合孩子身心發展，呼應內心聲音，以環境、課程、家庭的肥沃土壤，共同滋養不同階段的生理與心理需求。

GIA的實驗教育之路，不是提倡自我放鬆，天地悠遊的開放教育，而是選擇親師關懷，規劃引導的輔導參與。透過全美語環境、運動、藝術教育，配合顧問導讀與定期赴加拿大Kelowna的夏令營，為孩子打造接軌國際的學習之路，在G9成為勤運動、愛閱讀、有氣質的國際小大人。

GIA校園位於新北市新店區安興路一號，及人中學校園內，位居新店、中和、文山交會處，安坑捷運安康站旁，鄰近國道三號，交通便利。GIA有獨立完整的教學空間，豐富的美語資源，學生可以在充滿人文氛圍的森林校園環境內學習。若您已經選擇私立小學或中學，同樣的學費，加值的資源，GIA值得您認識，我們和您一起關懷導引孩子，成為達觀（philosophic）、守禮（courtesy）、自律（integrity）的國際小巨人。

蓋亞國際實驗中小學教育機構(Gaia International Academy (GIA))已經正式啟航，官方網站（http://www.giaedu.org/）將陸續公佈招生說明會資訊，歡迎有興趣之家長與GIA聯繫。

赴美求學期間，陳盈如感受教育和學習確實可以活潑有趣，也應該更重視每個人與生俱來的天賦與差異，期望台灣的孩子也能體驗國際化的優質教育，因此設立GIA，以全美語的國際教育，提供家長多元教育選擇。 圖／蓋亞國際實驗中小學教育機構GIA 提供
赴美求學期間，陳盈如感受教育和學習確實可以活潑有趣，也應該更重視每個人與生俱來的天賦與差異，期望台灣的孩子也能體驗國際化的優質教育，因此設立GIA，以全美語的國際教育，提供家長多元教育選擇。 圖／蓋亞國際實驗中小學教育機構GIA 提供

GIA透過全美語環境、運動、藝術教育，配合顧問導讀與定期赴加拿大Kelowna的夏令營，為孩子打造接軌國際的學習之路。 圖／蓋亞國際實驗中小學教育機構GIA 提供
GIA透過全美語環境、運動、藝術教育，配合顧問導讀與定期赴加拿大Kelowna的夏令營，為孩子打造接軌國際的學習之路。 圖／蓋亞國際實驗中小學教育機構GIA 提供

GIA校園位於新北市新店區及人中學校園內，位居新店、中和、文山交會處，安坑捷運安康站旁，鄰近國道三號，交通便利。GIA有獨立完整的教學空間，學生可以在充滿人文氛圍的森林校園環境內學習。 圖／蓋亞國際實驗中小學教育機構GIA 提供
GIA校園位於新北市新店區及人中學校園內，位居新店、中和、文山交會處，安坑捷運安康站旁，鄰近國道三號，交通便利。GIA有獨立完整的教學空間，學生可以在充滿人文氛圍的森林校園環境內學習。 圖／蓋亞國際實驗中小學教育機構GIA 提供

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