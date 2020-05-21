偏遠地區缺新住民師資 全國102校啟動遠距教學

108學年度起，七國新住民語文正式納入中小學課程。教育部表示，為協助偏鄉學校落實推動，教育部在全國102所學校同步啟動新住民語文課程遠距教學，透過實際演練，提供學校遠距教學及運用至其他課程的經驗，解決偏鄉聘師不易問題也兼顧防疫。

教育部國教署說，已委託中央大學與資策會推動遠距教學直播教學試辦計畫，並以新住民學生數較多的學校優先，將越南語、印尼語、泰國語、緬甸語、柬埔寨語、馬來西亞語、菲律賓語等東南亞七國語文師資透過網路送到偏鄉小校，打破地域限制跨校共學，解決偏鄉聘師不易的問題。

教育部表示，目前已有102校透過線上同步進行遠距教學，開設87個雲端教室，共307個學生修課。國教署表示，隨著新課綱逐年推動，新住民語文線上教學將提供更多學校實質的遠距教學經驗，分享線上互動教學技巧，並有助於運用到更多領域課程。網路科技能落實偏鄉數位學習，也可促進教育資源均衡。

另為增進遠距學習效果，國教署說，線上教學也搭配新住民語文數位互動教材，透過多媒體元素，圖像、聲音、影像等，並採中文與新住民語文雙語配音。109學年度的遠距教學課程從今年5月8日起開放報名，教育部表示，鼓勵學校踴躍申請。