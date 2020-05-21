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讓孩子有美好回憶 盧秀燕：高中以下畢業典禮照常舉行
六月畢業季到來，面對新冠肺炎疫情趨緩，台中市不敢鬆懈，日前召集家長、教師、校長等各方團體，商討台中市高中職以下學校畢業典禮的防疫措施。台中市長盧秀燕宣布，支持畢業典禮照常舉辦，要讓孩子有個美好回憶，後續視疫情發展彈性調整，做萬全準備。
台中市教育局列出防疫原則，包括保持社交距離或戴口罩、實名制、出入量測體溫與消毒等，即可辦理畢業典禮。
「支持畢業典禮舉辦！」盧秀燕表示，畢業典禮是孩子們學習階段非常重要的榮典，人生不同階段，畢業典禮都只有一次，大家都很期待，因此今日宣布台中市各級學校在做好防疫措施下都可舉行畢業典禮。
盧表示，教育局徵詢將畢業的學生、家長、師長想法，加上教育局、衛生局、新聞局、公衛防疫專家等單位共同研商後，列出規範讓各校遵循，比如一定要戴口罩、量體溫、勤洗手及實名制登記；另親友陪同參加，授權各校依據場地大小做人數控管，提醒各校可開始籌備，讓孩子有一個美好、不一樣的回憶及榮典。
教育局強調，學校應預先掌握觀禮人數，妥善規劃現場動線，建立應變機制，請各校確實遵照與落實防疫原則。教育局指出，因應疫情變化，各校可因地制宜、彈性調整，學校也可發揮巧思，可採行節目預錄、直播觀禮或視訊連線等各種方式，頒獎也可採分梯分流方式，避免人潮群聚，有效控管活動時間，簡化活動程序，舉辦一個兼顧防疫又溫馨的畢業典禮。
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