讓孩子有美好回憶 盧秀燕：高中以下畢業典禮照常舉行

六月畢業季到來，面對新冠肺炎疫情趨緩，台中市不敢鬆懈，日前召集家長、教師、校長等各方團體，商討台中市高中職以下學校畢業典禮的防疫措施。台中市長盧秀燕宣布，支持畢業典禮照常舉辦，要讓孩子有個美好回憶，後續視疫情發展彈性調整，做萬全準備。

台中市教育局列出防疫原則，包括保持社交距離或戴口罩、實名制、出入量測體溫與消毒等，即可辦理畢業典禮。

「支持畢業典禮舉辦！」盧秀燕表示，畢業典禮是孩子們學習階段非常重要的榮典，人生不同階段，畢業典禮都只有一次，大家都很期待，因此今日宣布台中市各級學校在做好防疫措施下都可舉行畢業典禮。

盧表示，教育局徵詢將畢業的學生、家長、師長想法，加上教育局、衛生局、新聞局、公衛防疫專家等單位共同研商後，列出規範讓各校遵循，比如一定要戴口罩、量體溫、勤洗手及實名制登記；另親友陪同參加，授權各校依據場地大小做人數控管，提醒各校可開始籌備，讓孩子有一個美好、不一樣的回憶及榮典。