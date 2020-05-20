華梵全校免學費 再掀私校撒錢戰

少子化危機來襲，私大招生獎金愈發愈狂、不減反增。華梵大學昨天宣布「全校免學費」政策，創高教首例，其他私校招生獎金也開出天價，亞洲大學祭出全台最高額獎金，學測滿級分考生可獨得三百六十萬元，長庚大學則撒七千萬元，今年有廿個百萬獎金名額及一百卅個四十萬獎金名額。

我國高教因生源持續銳減，有學者估計未來五年內恐倒十間私校。全國私立學校產業工會理事長尤榮輝分析，不少私校把招生季變成「價格軍備競賽」，比誰口袋深、誰氣長，撐過十年後還能存活的，就是贏家，財務有困難者恐被迫提早退場。

例如華梵大學（左圖，本報資料照片）昨天宣布，一○九年起祭出全校免學費政策，大一新生只要每學期修習一門「校園共同維運實習」零學分課程，參與每周五小時的校園維運工作，例如圖書館借還書、公共空間清潔維護，或擔任校級大型活動工作人員、教學助理等，即可拿到五萬四千元。

至於大二至大四學生可申請「創新共學獎學金」，華梵大學教務長蔡傳暉透露，只要學生上課出席率達八成，且找到一個可以互相砥礪的學伴，就可通過審查。換言之，未來全校九百四十人，全有機會免學雜費，只是學校一年恐少掉約一億元收入。

華梵大學校長李天任表示，免學雜費政策是流血輸出、並不健康，「但我們決定賭很大」。華梵學生數少，免學雜費政策非與他校競逐，是要證明小而精緻的學校有存在價值。

亞洲大學每年發出全台最高額獎學金，學測滿級分學生，給予三百六十萬元新生獎學金；指考成績前百分之三、以第一志願錄取該校的高三生，也可領取同額獎金。這些資優生未來若取得海外雙聯碩博士學位，可再加碼一百廿萬元，最高可抱走四百八十萬元獎金。

長庚大學今年也加碼投入七千萬元延攬優秀學子就讀，全校各系共計廿名額，例如成績可錄取台大、陽明醫科的醫學系、或台大電機系的工學院新生，每人可領取一百萬元；學校也提供一百卅名「銀質獎」，每人發出四十萬元獎學金。