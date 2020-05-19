送范巽綠手機當贈禮 教長：還是要接電話回答教育問題

前教育部次長蔡清華明天起回鍋任教育部政務次長，現任政務次長劉孟奇留任，不過現任次長范巽綠任期至今天。范巽綠發表「畢業感言」表示，她20年來的教育行政經驗，從中央到地方，再回到中央，堪稱豐富圓滿，是讓接棒者開創新局的時候了。

教育部今舉行范巽綠歡送會，教育部長潘文忠送一支手機當作贈禮，並表示以後還是要接電話，讓大家請教教育問題。

范巽綠透過書面文字表示，她2018年應前部長葉俊榮的邀約，離開待了三年八個月個高雄市教育局。這段時間她陪教育部同仁經歷政治風雨，很高興在部長潘文忠帶領下站穩腳步，讓教育回歸基本面，讓新課綱如期上路、學前與幼托照顧大步向前，性別平等等人權教育向下扎根，另也推動科學教育、海洋教育、國際教育2.0和教師法的修正等。

范巽綠說，面對新的時代，教育不斷求新求變，教育部依直在跟時間賽跑，持續推動跨部會、跨司署資源整合，努力為台灣人才奠定札實基礎。

她說自己昨晚赴行政院長蘇貞昌的晚宴，席間蘇貞昌對教育部在內的施政表現表示肯定。她感謝教育部同仁努力，尤其在新冠肺炎疫情期間，全部上下總動員拚防疫，創造停課不停學、舉辦21萬名考生報名的國中會考，也從中凝聚教育大家庭的情感。

范巽綠說，教育是一塊要不斷接棒、持續協力的福田。今日揮汗播種，他日遍地芬芳。她這一年八個月的任期除了充實，更是滿心歡樂與溫暖。