私校倒閉潮》少子化之外，為什麼今年底前可能還有一波私校「趕著」倒閉？

摘要 1. 稻江管理學院因少子化，招生困難，今日自行宣布將於109學年起停辦。 2. 教育部預計今年底通過新版私校退場條例，但董事會不能再自行處分校產，因此，年底前恐出現倒閉潮。 3. 中信金融管理學院創下連5年滿招，財團入主成轉型選項。但更多的例子是，企業進駐是看上校產利益，引發爭議。

5月13日，傳出稻江管理學院因少子化，招生困難，自行宣布將於109學年起停辦。

然而，稻江很可能只是2020年新一波高教私校退場潮的開端。

根據政府統計，大專校院學生數107學年降至125萬人以下，比3年前少了7%，推估到113學年，會再少1/4，高校招生將更險峻。

因此，教育部預計今（2020）年底通過新版私校退場條例，看似讓退場機制更完備。但實際上，大多數有停招、停辦危機的私校不想適用「新法」，反而會趕在法案通過前宣布停辦。

全國私校工會理事長尤榮輝解釋，現行狀況下，私校主動申請停招停辦後，可以把校產依照董事會擬訂的捐助章程捐給指定基金會。然而，新法實施後，只能捐給教育部的退場基金或地方政府，不能再自行處分校產，年底前恐因此出現倒閉潮。

「近期可能會有更多私立大學跟進，目前已經有14所大學『溺水』當中，教育部要嚴謹審查學校停招停辦的計畫，不能讓他們任意說停就停，」尤榮輝表示。

過去短短5年間，台灣就已經有7間大學停招，甚至停辦，難道在少子化浪潮下，大專院校只剩下倒閉一途？

「過來人」中信金融管理學院校長施光訓認為，私校想吸引學生，首要得端出「療效」。他以開餐廳比喻，「即使地點不好，但餐做得好、有特色，自然有客人上門。」

2015年，施光訓出任興國管理學院校長，當時該校註冊率只剩17.43%。為了拯救該校命運，他主動找上中信金控談產學合作，而後，中信更直接入主興國，學校改名為中信金融管理學院，轉向為中信金控培養儲備員工。這個曾經吊車尾的學校，甚至曾經吸引分數可以上台大、政大等頂尖大學的學生就讀。

該校學生受訪時就曾提到：「入校就讀的第一天，就是當學生的最後一天，也是身為中信金控員工的第一天。」

該校優先推薦績優學生畢業進入中國信託集團工作，在學期間，暑期也有機會到中國信託實習；甚至辜仲諒在美國就讀的華頓商學院也和中信合作，提供交換學生名額。

截至目前，中信金融管理學院在「畢業即就業」、「今年畢業生有志進入中信者，100%媒合成功」的號召下，連續5年新生註冊率都是漂亮的100%滿招。

中信金這樣入主私校，成立自己的「職前訓練所」模式，也吸引其他企業效仿。

年營收超過600億的全球汽車零件龍頭敏實集團，也已經接手大華科技大學，該校將自今年8月起改名「敏實科大」，專注發展智慧車輛。

如果教師心態不變 只是晚幾年停招

不過，企業聯姻瀕臨倒閉的私校，並不如外表這樣簡單。

就校方來說，施光訓坦言，異業結盟，就像換了一個招牌，不見得生意一定會好。如果沒跟上業界腳步，反而更快被淘汰。

施光訓舉例，中信金融管理學院剛開始招生時，僅有財金、法律等傳統系所，但因應近年來金融科技熱潮，中信金也要求設立「人工智慧系」培養人才。因此，學校也得推著老師們順應產業脈動，升級教學與實務能力。

「不是嫁入豪門就不用做事耶，反而是更辛苦啊！」施光訓比喻。

他提醒，私校面臨招生難關，有企業願意接手辦學是好事，但教學也得與時俱進，「如果只有企業出錢，教書的人心態不改變，那也只是多撐幾年。」

不是每個案例都有美好結局…應儘速完備法令

同時就公共利益來說，企業入主私校，更幾度引發爭議。例如過去有案例是，曾有企業進駐亞太技術學院後，被發現，該財團並非有意辦學，而是相中校產，組董事會以變賣校產牟利；而2014年高鳳數位內容學院無預警停招後，亦是旋即改建為貴族宗教小學，原本的師生權利無人聞問。

台灣高等教育工會組織部主任林柏儀建議，面對高校無預警停辦，政府應接管，改派公益董事跟校長安置善後。待現有學生畢業後才能退場，也給教師找新工作或準備退休的緩衝期，保障師生權益，「政府不能讓他們（私校）愛倒就倒。」

林柏儀也提醒，企業經營學校，第一手培養人才不是壞事，但得更嚴格監管，避免財團掠奪學校資產，或培養廉價勞工，讓學生去企業無薪實習，才能保障學生的受教權與勞動權。

私校退場，是少子化下台灣無法迴避的議題。企業入主私校，目前看來是條活路，但除了少數成功案例，也叢生更多弊案。如何找到更有智慧的出路和監管方法，刻不容緩。

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