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南化國中張雅娟逆境中樂觀進取 獲總統教育獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南化國中學生張雅娟身處逆境仍樂觀進取，獲得總統教育獎。圖／教育局提供
台南市南化國中學生張雅娟身處逆境仍樂觀進取，獲得總統教育獎。圖／教育局提供

台南市南化國中學生張雅娟身處逆境仍樂觀進取，獲得今年總統教育獎，除將接受總統頒獎表揚外，教育局也將表揚張雅娟及14名通過初審的學生。教育局長鄭新輝今天表示，張雅娟的精神足堪同儕楷模。

鄭新輝說，張雅娟家境清苦，年幼時父親就過世，母親遭受打擊而一蹶不振，家中經濟全靠年邁且中風多次的奶奶務農苦撐。雅娟為減輕家裡負擔，除協助家務，並幫忙照顧母親及年邁的爺爺。

張雅娟在家是孝順的孩子，在校則品學兼優，樂觀進取，積極參與童軍團、戰鼓隊、交通糾察隊及擔任班級幹部，認真負責、熱心助人。另主動參與公共事務，擔任社區佳楠愛心會志工，去年曾榮獲靈鷲山普仁品德獎及南化區教育會教悌優良獎。　　

教育局表示，張雅娟除了獲得全國總統教育獎，至總統府接受表揚外，南市臺也訂於7月5日上午在安平區新南國小舉辦頒獎典禮，表揚14名通過初審的學生，鼓勵他們繼續以正向積極的態度，迎接生命的各種挑戰。

教育局 中風

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