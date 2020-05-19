教育部補助19個法律系所 赴中小學推法治教育

為推動法治教育。教育部表示今年補助19所大學法律系所辦理「中小學及社區法治教育計畫」，台北教育大學等多所學校前進宜蘭、綠島、金門等偏遠地區，高雄大學則將法治教育資源挹注身心障礙者，期待法治教育推動更加普及。

教育部表示，「中小學及社區法治教育計畫」是由各大專校院法律系（所）依其本身專長能力，與鄰近中小學或社區合作，針對協助對象需求及現行社會趨勢或犯罪型態等情況，進行法律知識、法治觀念宣導及法律諮詢等活動。這符合「大學社會責任實踐計畫」之「連結區域學校資源，協助城鄉教育發展」、「落實大學社會責任，推動師生社會創新」等核心目標。

參與計畫的各校多半設計活潑生動及深入淺出的多元活動，例如透過話劇、互動小遊戲、營隊、講解、座談、討論、法律影片賞析等方式，在寓教於樂的氣氛下，讓法治觀念深植學生與民眾心中。

教育部表示將10項議題納為本計畫主題，包括「民主法治及法律基本概念價值」、「校園霸凌事件防制」、「網路散布不當影片法律責任」、「反詐騙預防」、「毒品危害防制」、「人口販運防制」、「修復式正義理念」、「校園智慧財產權保護」、「保護動物防範凌虐」及「防制涉入不良組織」。

教育部說，鼓勵大學法律系所學生走出校園，將所習得的法律專業知識，提供鄰近或偏遠地區中小學及社區民眾，並協助提升其法治觀念與素養。大學生在提供法治教育服務的過程中，也能思考法律理論與實務的差異，增進個案經驗與法律實務見解能力，並進一步增長個人見聞、掌握社會脈動，建立為民服務的熱忱。