因應疫情中市啟動遠距教學 建構逾5千筆線上資源

因應疫情，台中市教育局今年2月建構「台中市線上教學資源中心」，涵蓋1至12年級，各領域至少5000筆以上學習影片及補充教材，提供居家檢疫及隔離學生線上學習，教師也可透過此系統為學生規劃課業輔導計畫；中市府並制定「台中市高中職暨國中小學校同步線上視訊教學演練計畫」，5月初已舉行總演練，共16萬餘名師生參與。

疫情嚴峻，可能造成停課讓學童學習中斷，中市府超前部署，針對居家檢疫及隔離學生推動遠距教學，打造「台中市線上教學資源中心」，精選1至12年級，各領域5500餘筆學習影片、線上評量及補充教材，提供居家學生線上學習。

盤點全市電腦視訊設備，台中市教育局長楊振昇表示，全市中低收入學生約3000多人，市府第一次盤點全市約1萬2千多台平板電腦，不足6千台，經市府採購及民間團體捐贈833台平板電腦，目前全市已達1萬6千台平板電腦，供偏遠地區、弱勢家庭或家中視訊設備不足的學生借用，讓設備供應無虞。