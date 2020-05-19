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學生生理假增為2天更周全？教師：很少人用到
台灣女生平均初經提前至11歲，在學生期間受生理期影響的人數變多，家長提議學生生理假由一天改為兩天。但第一線老師表示，中小學生很少動用此假別，主因是我國以雙薪家庭為主，請假在家不一定有人照顧，留在校內保健室休息反而更好。
全國教師工會總聯合會文宣部主任邱儷萍表示，她觀察國中、國小女學生請生理假狀況不多，主因是台灣以雙薪家庭為主，回家也沒人照顧。若真不舒服，就在學校保健室待幾節課，反而有人照顧也有伴。另外是學生病假天數沒有上限，如因生理痛就醫，也可請病假，不一定要請生理假。
全教總副秘書長、小學老師李雅菁則說，女生初經提前現象確實有，但小學生年紀小，不一定強烈認知到「生理期也可以請假」。按她經驗，通常是安排在教室休息，並提供紅糖水、熱巧克力等，幫助緩解女生生理痛情況。
學生生理假是教育部2014年依照「性別工作平等法」等法律規範而設，設立初期有女生因為怕被男生笑，害羞不敢請。多名第一線老師指出現在已無此狀況，男女對彼此生理狀況都有一定程度了解與尊重，顯示我國衛生教育和性平教育有進步。
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