國中特殊教育教師基隆開出4缺額 大學4萬3碩士5萬起跳
基隆市教育處今天公布109學年度國中特殊教育教師招考，開出4個缺額，大學4萬3，碩士5萬元起跳，呼籲具教師證的特教老師們別錯過，6月8日起至6月12日受理網路報名。
教育處特殊教育科指出，想要月領4萬元以上、一圓教師夢的機會來了， 大學畢業具特殊教育合格教師證書，考上公立國中教師起薪約為4萬3000元，碩士則為5萬元起跳；甄選簡章18日公告於基隆市政府教育處全球資訊網 （網址： https://www.kl.edu.tw） 以及基隆市109年公立國民中學特殊教育教師甄選系統 （網址： http://klse.ecampus.com.tw )。
教育處特殊教育科長謝仲威表示，近年雖然受到少子化影響，但在教師退休與各校員額控管下，基隆市為了提升國中特教師資合格率，讓特教學生能在優質的特教服務中學習，這次甄選共開列國中特殊教育教師4名，包含視覺障礙巡迴輔導教師1名、不分類巡迴輔導教師1名、在家教育巡迴輔導教師1名、分散式資源班教師1名，歡迎符合條件修過特教課程的教師報考。
教育處提醒，6月8日起至6月12日受理網路報名，7月15日筆試，錄取開缺名額5倍人數進入複選，歡迎具特殊教育合格教師證書的熱血老師踴躍報考。
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