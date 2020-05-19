國中特殊教育教師基隆開出4缺額 大學4萬3碩士5萬起跳

每年五月的介聘是許多老師返鄉服務的唯一途徑，許多老師早早尋覓可以互調的老師，就是為了能夠順利介聘到離家近的學校，但最近兩年的國中教師介聘成功率都僅20%左右，PTT成為最熱門的「互調媒合」平台，讓老師「找對象」，也讓介聘出現了「黑暗交易」，一個職缺要價30萬至100萬元不等。

2020-05-18 13:09